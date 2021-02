15:17 Uhr

Unbekannter Fahrer beschädigt Ampel massiv

Die Polizei vermutet, dass es ein Lkw-Fahrer war, der die Ampel in Hochzoll so massiv beschädigt hat. Sie bittet um Zeugenhinweise.

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Montag bis Dienstag die Fußgängerampel neben dem Geldautomaten der Sparkasse im Bereich der Endhaltestelle in der Zugspitzstraße angefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde die Ampelanlage in Hochzoll so massiv beschädigt, dass sie teilweise nur noch an einem Kabel hing.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw handelte. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0821/323-2310 in Verbindung zu setzen. (ina)

Themen folgen