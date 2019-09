vor 21 Min.

Urteil: Polizist schlägt Randalierer zu Unrecht

Ein Beamter hat es bei einem Einsatz in Augsburg übertrieben – und einem Betrunkenen laut Urteil mehrere Schläge ins Gesicht versetzt. Er bestreitet den Vorwurf. Doch mehrere Kollegen sagen vor Gericht gegen ihn aus

Von Jörg Heinzle

Der Einsatz im Dezember vorigen Jahres klingt nach Ärger. Das ist den Polizisten schon klar, als sie im Streifenwagen zum Jakobertor fahren. Ein Mann wird gemeldet, der über die Straße torkelt und mit Fahrrädern wirft. Auf die Ankunft der Beamten reagiert der Betrunkene mit Drohgebärden und Beschimpfungen. Die Polizisten beschließen, dass er in eine Ausnüchterungszelle muss. Weil er nicht mitkommen will, wird er gefesselt. Im Gerangel mit dem Randalierer hat ein Polizist nach Einschätzung von Amtsrichter Julian Mertes aber deutlich überreagiert.

Der 45-jährige Beamte hat laut Urteil dem Randalierer mehrfach ins Gesicht geschlagen. Er wurde deshalb zu einer Geldstrafe von 6300 Euro verurteilt – wegen Körperverletzung im Amt. Der beschuldigte Polizist ist Diensthundeführer. Seit über 20 Jahren ist er auf der Straße unterwegs. Er ist sich keiner Schuld bewusst. Er sagt, er habe den anderen Beamten helfen wollen, den Randalierer zu fesseln. Der Betrunkene sei am Boden gelegen, habe sich aber weiter gewehrt. Eine Hand sei in der Handschelle gewesen, die andere habe der Mann aber unter seinem Oberkörper verborgen. Der Beamte gibt an, er habe mit der Faust gegen den Rumpf des Randalierers geschlagen. Das seien „Schockschläge“ gewesen. Er habe einen kurzen Schmerzreiz setzen wollen, damit der Mann die Hand freigibt. Das sei auch passiert – und er sei gefesselt worden.

Mit dieser Sicht der Dinge ist er im Prozess allerdings alleine. Vier Beamte der Inspektion Mitte schildern es anders. Sie berichten von Schlägen gegen den Kopf des Mannes. Alle sagen, dass die Schläge aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigt waren. Ins Rollen bringt den Fall ein 34-jährige Beamter. Er war früher beim Unterstützungskommando. Das ist eine Einheit, die den Ruf genießt, durchaus ruppig zu agieren. Der 34-Jährige sagt, er habe den Randalierer angesprochen und ihn gepackt, als er nicht freiwillig mitkommen wollte. Mit einem speziellen Griff habe er den Mann erst fixiert und dann auf den Boden gedrückt, als dieser sich heftig wehrte. Der Widerstand des Mannes sei „gebrochen“ gewesen, als der Hundeführer dazu gekommen und zugeschlagen habe. Es seien Faustschläge gewesen, gezielt ins Gesicht.

Während der Nachtschicht hat der 34-jährige Beamte noch keine Zeit, genauer über das Geschehen nachzudenken. Es ist eine turbulente Nacht, wie so oft in der Innenstadt. Die Inspektion Mitte gehört zu den Revieren in Bayern, in denen Beamte am häufigsten von Attacken betroffen sind. Als der Randalierer in der Zelle ist, müssen die Beamten sofort weiter und einen leblosen Mann, der ins Wasser gefallen ist, wiederbeleben. Später aber, als er frei hat, wird dem 34-Jährigen klar, dass er das Fehlverhalten des Kollegen nicht ignorieren will. Er wendet sich an seinen Vorgesetzten – und es wird ermittelt. So kommt es, dass auch alle anderen am Einsatz beteiligten Beamten den Kollegen belasten. Sie geben an, gesehen zu haben, wie er mehrfach gegen den Kopf des Mannes schlug. Unklar ist nur, ob er die Faust oder die flache Hand nutzte. Alle sagen, dass der Hundeführer überzogen habe. Ein Beamter bezeugt, der Polizist habe den Randalierer „Arschloch“ genannt, ein anderer hat das Wort „Bastard“ wahrgenommen. Eine Polizistin hat das Klatschen der Schläge gehört.

Zunächst erlässt das Amtsgericht auf schriftlichem Weg einen Strafbefehl gegen den Polizisten. Doch damit ist er nicht einverstanden, deshalb kommt es zum Prozess. In dem Gerichtsverfahren zeigt sich, dass der Randalierer noch nicht ganz gefesselt war, als der Polizist zugeschlagen hat. Verteidigerin Marion Zech argumentiert, wenn überhaupt, dann habe es sich beim Verhalten des Beamten um ein „Augenblicksversagen“ gehandelt. Das Gericht mildert daraufhin die Strafe.

Am Ende sind es 90 Tagessätze zu je 70 Euro. Damit liegt das Urteil direkt unter der Grenze, ab der eine Strafe ins Führungszeugnis eingetragen wird. Die Zahl der Tagessätze gibt an, wie viele Tage man im Gefängnis verbringen muss, falls man die Strafe nicht zahlt. Einen Rauswurf muss der Polizist bei einer Strafe in dieser Höhe nicht befürchten. Seine Anwältin kündigt an, dass er das Urteil annehmen wird.

Der angeklagte Polizist nimmt –was unüblich ist – in Uniform und mit Dienstwaffe auf der Anklagebank Platz. Polizisten, die angeklagt sind, seien während der Gerichtstermine nicht im Dienst, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Eine konkrete Regelung zum Tragen der Uniform gebe es allerdings nicht. Auch im Zuschauerraum des Gerichtssaals sitzen zahlreiche Polizisten, teils in Uniform, teils in Zivil. Es sorgt für Aufsehen in den eigenen Reihen, wenn Polizisten gegen Polizisten aussagen. An die Beamten gerichtet, sagt der Staatsanwalt: Er wisse sehr wohl um die Belastungen im Dienst der Polizisten. Er müsse aber auch darauf schauen, dass dabei Recht und Gesetz eingehalten werden.

