Verschleierte Frauen gehen für Propheten auf die Straße

Weil sie ihren Trauermarsch nicht wie üblich an den heiligen Stätten im Irak abhalten können, waren Frauen aus Afghanistan in Augsburg unterwegs.

Von Augsburg

Wer vor Kurzem zwischen Königsplatz, Prinz- und Friedberger Straße unterwegs war, konnte einer kleinen Gruppe schwarz gekleideter Frauen begegnen, die ein schwarzes Transparent mit dem arabischen Schriftzug „Ya Hussein“ und eine grüne Fahne mit arabischen Schriftzeichen und der Hand Fatimas, der Tochter des muslimischen Propheten Muhammad, mit sich führten. Schwarz, mit Corona-Masken vermummt, erinnerte der kleine Aufzug an Fernsehbilder von Terrordemonstrationen des Islamischen Staates in Syrien.

Doch das Bild trügt. „Wir sind Schiitinnen aus Afghanistan. Heute ist Arba’in, unser höchster Trauertag“, erklärte Maia Kafkaszada. Wegen Corona begingen sie den dreitägigen Trauermarsch statt an den heiligsten schiitischen Stätten in Irak in abgekürzter Form in Augsburg. „Wir laufen vom Königsplatz bis Hochzoll, wo unsere Moschee liegt. Dort ist dann unsere zentrale Feier“, erklärte Maia Kafkaszada. Arba’in (arab. 40), so der Name des Fests, beendet eine 40-tägige Trauerzeremonie für Hussein Ibn Ali, den Enkel Muhammads und dritten schiitischen Imam. Er wurde 680 n.Chr. in Kerbela bei einer Schlacht gegen den damaligen Kalifen Yazid getötet. Den schiitischen Muslimen gilt er als Märtyrer und wegen seiner Abstammung als rechtmäßiger Kalif.

Bis zu 20 Millionen pilgern normalerweise an den Schrein

Bis zu 20 Millionen Frauen und Männer pilgern anlässlich dieses Trauertages von der schiitischen Stadt Najaf, in der der Schrein von Husseins Vater, Ali, steht, ins 80 Kilometer weiter südlich gelegene Kerbela. Symbolisch erleben sie das Martyrium Husseins nach, klagen, weinen und schlagen sich selbst. Auch die afghanischen Frauen in der Prinzstraße rufen leise „ya Hussein“ und schlagen sich symbolisch auf die Brust.

Seit zwei Jahren führt der Verein Afghanisch Shiitische Gemeinde Augsburg eine Moschee in einem großen Keller an der Friedberger Straße. An den Freitagsgebeten nehmen nach Auskunft von Kafkaszada bis zu 300 Personen teil, die meisten seien Afghanen. Die schiitische Minderheit in Afghanistan ist vor allem seit dem Auftreten des IS dort immer wieder Ziel von Terroranschlägen.

In Augsburg lebten 2019 laut amtlicher Statistik 1398 afghanische Staatsbürger. Ihre Zahl verdoppelte sich von 2014 auf 2017. Die Religionszugehörigkeit wird nicht erfasst. In Afghanistan überschneiden sich ethnische und religiöse Zugehörigkeit. So sind die paschtunischen Stämme, die die Mehrheit der Bevölkerung bilden, und denen auch die Taliban angehören, Sunniten. Ein Fünftel der Gesamtbevölkerung ist schiitisch, darunter als größte Gruppe die Hazaren. Viele der seit 2015 etwa 400 nach Augsburg geflohenen Afghanen gehören dieser Minderheit an.