Vierter Roller-Verleiher startet: 500 neue E-Scooter für Augsburg

Plus Drei E-Scooter-Anbieter gibt es schon in Augsburg, jetzt startet noch ein vierter. Zuletzt verbesserte sich die Situation mit wild geparkten Rollern.

Von Stefan Krog

Die Flotte der Leih-E-Scooter in Augsburg wächst weiter: Nachdem bereits die drei Anbieter Voi, Tier und Dott mehrere Hundert Roller in Augsburg stationiert haben, wird ab Mittwoch, 30. September, auch ein vierter Anbieter hier vertreten sein.

Es handelt sich um den Verleiher Lime. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage. Lime will 500 Roller zum Ausleihen bereitstellen. Zum Start werden die Fahrzeuge im gesamten Stadtgebiet an Verkehrsknotenpunkten platziert.

Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie würden viele Augsburger ihre Mobilität neu organisieren, sagt Lime-Geschäftsführer Jashar Seyfi. Mit den Rollern sei man flexibel und an der frischen Luft unterwegs. Insofern hoffe man, viele Kunden zu gewinnen.

Neuer E-Scooter-Anbieter Lime in Augsburg: Es gibt auch Tages- und Montagspakete

Lime wird neben einem minutengenauen Abrechnungsmodell auch Tages- und Monatspakete anbieten. Zum Start zahlen Neukunden in Augsburg in der ersten Woche zwei Tage lang einen Euro für Fahrten bis zu 15 Minuten - der sonst gültige Minutenpreis von 23 Cent entfällt in dieser Zeit. Der reguläre Preis für ein Tagespaket liegt bei 9,99 Euro. Das bewegt sich in der Größenordnung, die auch andere Anbieter verlangen.

Lime hat als Aktionsradius für seine Roller fast das gesamte Stadtgebiet festgelegt. Das ermögliche es Nutzern, etwas die "letzte Meile" von der Haltestelle zur Haustür zu überbrücken. Auch die anderen Verleihfirmen haben ihr Betriebsgebiet relativ weit gefasst, nachdem sich der Pionier Voi bei seinem Start im vergangenen Jahr zunächst nur auf einen erweiterten Innenstadtbereich beschränkt hatte.

Voi & Co.: Künftig 1700 Roller in Augsburg unterwegs

Tier bietet in Augsburg um die 400 E-Scooter an, Voi rund 300. Die Firma Dott, die erst im Februar auf den Augsburger Markt stieß, betreibt hier rund 500 Elektroroller. Nun kommen noch 500 Fahrzeuge von Lime dazu. Das könnte die Diskussionen um "wild geparkte" Roller verschärfen, die für Fußgänger ein Hindernis darstellen. Allerdings war die Situation bei Einführung der Roller vor einem guten Jahr problematischer. Inzwischen hat die Stadt mit allen Anbietern Gespräche geführt. Diese versuchen, die Kunden dafür zu sensibilisieren, die Fahrzeuge nicht kreuz und quer abzustellen. Die Augsburger Stadtwerke werden nach anfänglichen Überlegungen nicht ins E-Scooter-Geschäft als Ergänzung zum Nahverkehr einsteigen. Sie erhöhten zuletzt die Zahl der Leihfahrräder.

