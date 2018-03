vor 47 Min.

Vorbereitungen für neues Stadtviertel laufen

In Haunstetten soll ein neues Stadtviertel entstehen. Die Stadt sucht nun Ideen für das Quartier der Zukunft.

Die Stadt startet mit den Vorbereitungen zur Planung des neuen Wohngebiets Haunstetten-Südwest. Demnächst sollen Fachleute aus Europa aus den Bereichen Stadt- und Landschaftsplanung, Verkehr und Energie zu einem Workshop

in Augsburg zusammenkommen. Man wolle ein Viertel der Zukunft planen, so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Die Fachleute sollen miteinander Stichpunkte entwickeln, wie das Areal, auf dem einmal 10000 Bürger leben sollen, gestaltet werden kann. Der Workshop kostet 100000 Euro. Anfang kommendes Jahr soll ein Ideenwettbewerb ausgelobt werden, bei dem Planer nach Vorgaben der Stadt eine konkrete Gestaltung des Areals überlegen. Ein Baubeginn ist frühestens in fünf Jahren möglich.

Parallel hat die Stadt mit den Vorbereitungen dafür begonnen, ein Entwicklungskonzept für den bestehenden Stadtteil Haunstetten zu erstellen. Der Stadtteil hat einige Problemstellen, etwa die Hofackerstraße. Das Konzept soll helfen, den Stadtteil zu stärken, etwa beim Handel, der ins Gewerbegebiet abgewandert ist. Bis alle Maßnahmen abgeschlossen sind, ist mit etwa zehn Jahren zu rechnen. (skro)

