Vorsicht, aber keine Angst vor Einbrechern

Einbrecher im Sommer? Das klingt überraschend. Trotz der Warnung der Polizei muss man keine Angst haben.

Im Winter denkt jeder daran. Licht anlassen! So einfach das ist, so effektiv schrecken beleuchtete Wohnräume offenbar die Einbrecher ab. Mit dem Frühling kommen dann Helligkeit und Leichtigkeit: Einbrecher? Nur im Winter. Das ist ein Trugschluss und die Begründungen der Polizei klingen logisch.

Polizei hat Täter in Augsburg ermittelt

Wärme, Licht und Leichtigkeit sorgen dafür, dass man Fenster kippt und Lichter auslässt. Und das Grün im Garten schirmt ungebetene Gäste ab. Trotzdem ist es kein Grund, in Panik zu verfallen. Zum einen hat die Polizei mit ihren Erfolgen aus den vergangenen Jahren zu eher niedrigen Einbruchszahlen beigetragen. Aufgeklärte Taten und überführte Täter – das spricht sich offenbar auch in einschlägigen Kreisen herum. Zum anderen kann jeder auch selbst vorbeugen – wie im Winter so auch im Sommer.

Kostenlose Tipps gegen Einbrecher

Die berühmte Zeitschaltuhr am Licht lässt sich auch im Juni stellen. Gekippte Fenster mögen angenehm sein, lassen sich aber verhindern. Wer sich dennoch unsicher ist: Die Kriminalpolizei bietet eine kostenlose Beratung vor Ort an und sagt, wo es Schwachstellen gibt. Sie zu beseitigen, lohnt sich. Die meisten Einbrecher handeln nämlich spontan und suchen den schnellen Erfolg, sagt die Polizei. Lässt sich ein Fenster nicht einfach aufbrechen, sind sie weg.

