18:00 Uhr

Warum der Augsburger Alt-OB Menacher zu seinem 80. Geburtstag andere beschenkt

Beim Geburtstagsempfang der Stadt gab es eine besondere Spende. Das hatte sich Peter Menacher gewünscht. Oberbürgermeister Kurt Gribl verneigte sich mit einer Rede vor Augsburgs Ehrenbürger.

Von Eva Maria Knab

Zum 80. Geburtstag prasselte auf Augsburgs Altoberbürgermeister Peter Menacher ein warmer Regen von Glückwünschen und Geschenken nieder. Und was macht Menacher? Er schaut darauf, dass andere Menschen nicht im Regen stehen gelassen werden.

Die Stadt richtete ihrem Ehrenbürger am Samstag einen Empfang im Fürstenzimmer des Rathauses aus. Menacher nützte die Gelegenheit, um zu seinem Jubiläum andere beschenken zu lassen. Auf seinen Wunsch hin erhält die Sing- und Musikschule Mozartstadt mit ihrem Inklusionsorchester eine Spende über 6000 Euro für Instrumente. Spender ist die Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung. Schulleiter Karl Höldrich nahm sie Gabe sehr erfreut entgegen.

Wie die Stadt noch heute profitiert

OB Kurt Gribl verneigte sich in seiner Rede vor Menachers Lebensleistung. In den zwölf Jahren seiner Amtszeit habe er Augsburg als Umweltstadt so profiliert, dass man heute darauf aufbauen könne, etwa mit der Ansiedlung des Landesamtes für Umwelt. Menacher habe die Grundlagen für das heutige Messewesen gelegt, Augsburg als Kulturstadt und Friedensstadt vorangebracht und den Abzug der US-Truppen als Chance für eine neue qualitätvolle städtebauliche Entwicklung auf den alten Kasernenflächen genutzt. Sieben Schulen und 17 Kitas wurden in der Amtszeit des Alt-OB gebaut, aber auch neue Straßen und mehr öffentlicher Nahverkehr. Nicht zuletzt sei Menacher ein guter Netzwerker bis in die europäische Ebene hinauf gewesen, von dessen guten Kontakten die Stadt noch heute profitiert.

Wortspiele bekommt man von Kurt Gribl normalerweise weniger zu hören. Beim Jubiläumsempfang spielte er jedoch mit viel Wortwitz auf eine weitere Stärke Menachers an, der einen Ruf als brillanter Redner hat. Menacher sagte über sich selbst, er sei ein bescheidener Mensch und lebe sehr gerne in Augsburg. Er warb aber auch dafür, Politikern und deren Arbeit mehr Respekt zu zollen. In einer Demokratie müsse es darum gehen, das Ganze im Blick zu haben. In jeder Zeit gebe es andere Herausforderungen.

Glückwünsche von allen Seiten

Glückwünsche für den Jubilar gab es von vielen Freunden, Parteifreunden und Wegbegleitern, etwa von Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel und von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Der frühere Staatsminister Hans Maier kam ebenso zum Jubiläumsempfang wie die Ehrenpräsidenten der IHK und des Arbeitgeberverbandes, Hans Haibel und Hubert Stärker. Die ehemaligen Bürgermeister Ludwig Kotter und Theo Gandenheimer waren mit dabei, die früheren Stadtdirektoren Heinz Wimmer und Gerhard Stadler und auch Menachers OB-Sekretärin Gerda Pescheck. Unter den Gratulanten waren Weihbischof Anton Losinger, Mitglieder der Familie Viermetz, Hartmut Wurster von den Freunden der Universität und der frühere Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Rainer Bonhorst.

