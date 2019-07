17:14 Uhr

Warum ein Raser im Lamborghini noch Glück hatte

Die Augsburger Polizei hat einen Lamborghini-Fahrer gestoppt, der viel zu schnell war. In seiner Heimat hätte dem 21-Jährigen eine saftigere Strafe gedroht.

In seiner Heimat hatte ihn dieser Verkehrsverstoß deutlich mehr Geld gekostet. Ein Polizist hat am Sonntagnachmittag einen 21-jährigen Lamborghini-Fahrer erwischt, der rund 50 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Statt der erlaubten 30 fuhr er in der Neuburger Straße mit Tempo 80. Ein Beamter mit einem zivilen Motorrad stoppte den Raser.

Der 21-Jährige zeigte sich laut Polizei geständig und zahlte noch vor Ort die fällige Sicherheitsleistung von rund 350 Euro inklusive Gebühren und Auslagen. In der Schweiz wären nach Polizeiangaben dafür rund 2000 Franken fällig geworden – nebst der Einziehung seines Autos und Abgabe des Führerscheins. (jöh)

