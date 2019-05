vor 20 Min.

Warum nachts eine Stimme aus dem FCA-Stadion kam

Nach Mitternacht lief in der WWK-Arena eine Lautsprecherdurchsage in Dauerschleife. Die Polizei rückte an

Von Ina Marks

Nachts im Fußballstadion, da sollte es eigentlich still sein. Allerdings nicht in der Nacht auf Mittwoch. Da dürften sich einige Anwohner aus der Umgebung gewundert haben: Nach Mitternacht war aus der WWK-Arena plötzlich Stadionsprecher Rolf Störmann mit einer Durchsage zu hören. Dabei lag der 54-Jährige um die Uhrzeit im Bett.

Als der erste Anruf in der Einsatzzentrale der Polizei einging, fuhr eine Streife zur WWK-Arena, um nach dem Rechten zu sehen. Auch vom Stadionbetrieb wurden Mitarbeiter informiert. Wer oder was steckte hinter den nächtlichen Ansagen in der FCA-Arena? Die Ursache stand bald fest.

Wegen eines technischen Defekts an der Sprinkleranlage hatte die Anlage Alarm ausgelöst. Dadurch wiederum wurde eine automatische Bandansage aktiviert. Und so schallte in Dauerschleife Störmanns Stimme mit einem „Achtung, Achtung“ und der Aufforderung an die Stadiongäste, sofort die WWK-Arena zu verlassen, durch die Nacht.

Rolf Störmann selbst sagt, er musste sich totlachen, als er am nächsten Morgen davon erfahren habe. „Aber natürlich will ich mich bei allen entschuldigen, die geweckt wurden“, fügt der bekannte Moderator von Hitradio RT1 hinzu, der seit 13 Jahren auch als FCA-Stadionsprecher arbeitet. Er habe nicht heimlich für das kommende Bundesligaspiel am Samstag üben wollen, witzelt er. „Das habe ich schon drauf.“

Eine Dreiviertelstunde war die Ansage wohl zu hören, bis die Technik abgeschaltet wurde. Lange sei es schon her, dass er den Text eingesprochen habe, sagt Störmann. „Ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war.“ Wirklich lustig fand FCA-Sprecher Dominik Schmitz den Vorfall nicht. „Was soll ich sagen. Es war halt ein technischer Defekt, der bald behoben wurde.“

Es ist nicht das erste Mal, dass nachts laute Geräusche aus der Fußballarena Bürger beunruhigt haben. Vor fünf Jahren nahmen Anwohner aus dem Univiertel um 1.30 Uhr eine Art lautes Klopfen war. Manche glaubten zunächst an Schüsse oder an ein Feuerwerk. Doch dafür war das Geräusch zu rhythmisch. Letztendlich entpuppte sich ein Stadion-Lautsprecher als der Übeltäter. Er hatte sich verselbstständigt und angeschaltet. Aufgrund der damaligen Wetterlage war der Lärm weit zu hören.

Auch Rolf Störmann selbst ist übrigens in der Nacht auf Mittwoch von störenden Geräuschen geweckt worden, wie er erzählt. „Und zwar genau um 0.30 Uhr, als meine Ansage im Stadion lief“, amüsiert er sich. Bei ihm war die Lärmquelle zwar weniger mysteriös, aber umso kuscheliger. „Meine Katze hatte laut geschnarcht.“

Themen Folgen