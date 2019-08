05:55 Uhr

Warum sich Fledermäuse in Augsburg wohlfühlen

Augsburg ist ein guter Standort für Fledermäuse. Sie haben ihre Lieblingsorte, bleiben Übernachtungsquartieren oft treu und landen nicht selten bei Privatpersonen in der Wohnung.

Von Miriam Zissler

Am Tag wird vieler Dinge gedacht: Es gibt den Welttoilettentag am 19. November, den internationalen Tag des Kusses am 6. Juli oder auch – erst kürzlich gefeiert – den Weltkatzentag am 8. August. Die Nacht dagegen ist nicht für alle Aktionstage geeignet. Für ein Tier dagegen schon – für die Fledermaus. In der Nacht von Samstag auf Sonntag findet die 23. Europäische Fledermausnacht statt, die Batnight, die die bedrohte Tiergruppe in den Mittelpunkt stellen soll. Auch in Augsburg können sich Interessierte am Samstagabend an der Wertach auf die Suche begeben.

Lange suchen wird man nach den Fledermäusen an der Wertach nicht müssen, verspricht Martin Trapp vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) Augsburg. „Wir haben dort zur Batnight bereits in den vergangenen zwei Jahren eine Exkursion abgehalten. Am Uferweg wurden die Teilnehmer beinahe von Fledermäusen umgeflogen, weil dort zu der Uhrzeit so viele unterwegs sind“, sagt Trapp.

In den Abendstunden jagen dort vor allem Zwergfledermäuse nach Insekten. Wenn es Nacht wird, kommen Wasserfledermäuse hinzu. „Die gibt es in Augsburg vor allem am Stempflesee, aber auch an der Wertach“, sagt Martin Trapp. Im Schein der Straßenlaternen könne man die Tiere von der Gögginger Wertachbrücke aus beobachten. „Sie fliegen etwa zwei Zentimeter über der Wasseroberfläche, klappen ihre Schwanzflughaut hoch und fangen damit die Insekten wie mit einem Kescher.“

Fledermäuse verfügen über ein Echoortungssystem

Bei der Exkursion wird er einen Bat-Detektor dabei haben. „Damit können die Teilnehmer ein Klicken hören und somit die Jagdstrategie der Fledermäuse verfolgen.“ Denn die Tiere verfügen über ein Echoortungssystem. Sie stoßen Ultraschallwellen aus, die von Objekten, etwa Insekten oder Bäumen, abstrahlen und als Reflexion zurückgeworfen werden. Eine Bestandsaufnahme über die Zahl der Augsburger Fledermäuse gebe es nicht, so der Experte. Dennoch sei die Stadt ein „guter Standort“ für die schützenswerten fliegenden Säuger. Hier finden sie gute Bedingungen vor. „Das System der Stadtbäche hat Augsburg nicht nur einen Welterbetitel beschert, sondern kommt auch dem Naturerbe zugute“, so Martin Trapp. Die Fledermäuse nützen Bäche und Flüsse als Leitsystem, vergleichbar mit einem Straßennetz. Daneben gibt es am Wasser reichlich Insekten, von denen sich die Tiere ernähren.

In Augsburg leben viele Fledermausarten. Neben dem Abendsegler (Foto) kommen hier unter anderem auch Zwerg- und Bartfledermäuse vor. Bild: picture alliance, dpa

Im August und September befinden sich die Fledermäuse in ihrer aktivsten Phase, erläutert die freiberufliche Fledermausfachberaterin Claudia Weißschädel. Sie engagiert sich im Verein Fledermausschutz Augsburg, der sich unter anderem um gefundene und verletzte Fledermäuse kümmert. Derzeit sehen sich ihr zufolge gerade die jungen Zwergfledermäuse nach Quartieren um – fliegen dabei schon einmal versehentlich durch ein gekipptes Fenster in die Wohnung und finden nicht mehr heraus. Kein Grund zur Panik. „Am besten man öffnet die Fenster komplett, schaltet das Licht aus und verlässt das Zimmer, damit die Fledermaus in Ruhe von selber wieder herausfindet“, rät Claudia Weißschädel.

Auffangstation für Fledermäuse auf Gut Morhard

Nicht selten passiert es auch, dass die Tiere in einen Teich, Tümpel oder die Regentonne fallen. In vielen Fällen genüge ein Holzstück, auf das die Tiere klettern, trocknen und von dort aus wieder starten könnten. Denn: „Beim Versuch, wieder aus Regentonnen zu klettern, schaben sich manche Fledermäuse die lebenswichtigen Daumenkrallen ab. Bis die nachwachsen, dauert es Wochen.“ Wer das Tier mit der Hand aus dem Wasser holen will, soll sich einen Gummihandschuh anziehen, da sie eventuell beißen und Tollwut haben könnten, so Weißschädel. Allein 2018 haben sich die Augsburger Fledermausschützer um 70 verletzte oder kranke Tiere gekümmert. „In diesem Jahr werden es wieder so viele werden“, schätzt Claudia Weißschädel. Dennoch ist in diesem Jahr etwas anders: Der Fledermausschutzverein hat sich mit dem Tierschutzverein Augsburg und dem Naturmuseum in Königsbrunn zusammengetan. So konnte eine Auffangstation für Fledermäuse auf Gut Morhard in Königsbrunn, eine Einrichtung des Augsburger Tierschutzvereins, eingerichtet werden. „Das ist eine große Unterstützung und Hilfe für uns.“

Auch an anderen Stellen der Stadt macht man sich Gedanken über die Tiere – etwa bei der Stadt. Der Grund: Zwergfledermäuse und auch Vertreter des Großen Abendseglers nutzen den Dachstuhl des Staatstheaters als Überwinterungsquartier. Da das Theater generalsaniert wird, sollten die Tiere umquartiert werden – bislang ohne Erfolg. Die Umquartierung wird den Tieren mit dem Angebot von Ersatzquartieren schmackhaft gemacht. Darin befinden sich sogenannte Lockfledermäuse – flugunfähige Fledermäuse, welche sich in Pflege befinden – oder ein Anlockgerät, so Grünamtsleiterin Anette Vedder. „Diese Vorgehensweise ist auch für das anstehende Winterhalbjahr vorgesehen“, sagt sie. Ob die Ersatzquartiere angenommen werden, hänge letztlich davon ab, ob diese aufgefunden und akzeptiert werden. "

Termin Der LBV veranstaltet anlässlich der Batnight am Samstag, 24. August, von 20.30 bis 22 Uhr eine Führung an der Wertach. Treffpunkt ist an der Wellenburger Straße, Höhe Wertachbrücke. Exkursion entfällt bei Regen.

