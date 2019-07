13.07.2019

Was Schuhbeck und Chris bei ihren neuen Dinner-Shows servieren

Schuhbeck und Chris kommen wieder: Die Menüs für die beiden konkurrierenden Spiegelzelte in Augsburg sind kreiert, eines haben sie gemeinsam.

Von Eva Maria Knab

Wer bietet die bessere Show? Und wer bringt das leckerste Menü auf den Teller? Um diese Fragen geht‘s bei den beiden neuen Dinnershows, die zum Jahreswechsel nach Augsburg kommen. Das Teatro mit Promi-Koch Alfons Schubeck konkurriert auch in diesem Jahr mit dem Spiegelpalast von Entertainer Chris Kolonko. Jetzt steht schon mal fest, was es zu essen geben wird.

Im vergangenen Jahr sorgten Schubeck und Chris für viele Schlagzeilen. Beide Dinnershows kamen zeitgleich nach Augsburg, was anfangs für Ärger sorgte. Nach der ersten Saison sprachen aber beide Konkurrenten von einer erfolgreichen Premiere und kündigten an, wieder nach Augsburg zu kommen. Nun laufen die Vorbereitungen und eine entscheidende Frage ist geklärt: Was die Gäste auf den Teller bekommen. Bei allen Unterschieden haben die beiden konkurrierenden Menüs auch eines gemeinsam: nämlich Lachs.

Die Menüfolge steht fest

Beim neuen Vier-Gang-Menü im Teatro, das Alfons Schuhbeck kreiert hat, wird der beliebte Fisch als Vorspeise serviert. Auf der Karte stehen gebeizter Lachs, mit einer erfrischenden Kombination aus Gurke|Apfel|Meerrettich. Danach gibt es Kürbissuppe und herzhafte Kalbfleischpflanzerl mit exotischen Gewürzen wie Ingwer und Kurkuma. Als Hauptgang folgt rosa gebratener Hirschrücken mit getrüffeltem Kartoffelgratin und Wirsing|Marone|Kirsche. Süßer Abschluss im Teatro wird ein Cassis-Törtchen mit einem buntem Macaron|Sauerrahmeis|Feige|Pistazie sein.

So sieht das Dessert in Schuhbecks Teatro aus. Bild: Teatro

Auch Entertainer Chis Kolonko hat die Menüfolge im Spiegelpalast gerade entschieden. Er arbeitet mit Küchenprofi André Kracht zusammen, der das Restaurant Achtern Diek im Ostseebad Prerow betreibt und in TV-Shows am Herd stand. Krachts Drei-Gang-Menü soll das Motto der neuen Show von Chris widerspiegeln: „Verführung“.

Sänger und Entertainer Chris Kolonko tritt wieder im Spiegelpalast auf. (Archrivbild) Bild: Michael Hochgemuth

Und das kommt auf den Teller: die Vorspeise besteht aus einem knusprigen Röllchen von Garnele und Reis auf Wakamesalat mit Sesam und Ingwer. Dazu kommen ein süß-feuriges Maiscrémesüppchen mit Chilipolenta und Gewürzpopcorn und geflämmter Lachs in „Teriyaki“ mit Limonen-Pfeffer-Kaviar und Kafirlimetten-Panko auf den Teller. Als Hauptgang folgt Hühnchen in Weißwein mit Trüffel und Parmesan auf Bohnencassoulet, confierten Tomaten, Perlzwiebeln und Kartoffelgratin. Zum Dessert serviert Kracht zart schmelzendes Pfirsich-Parfait, umhüllt von weißer Schokolade und Champagner-Minz-Schaum.

Vorspeisen-Trilogie im Spiegelpalast von Chris Kolonko Bild: Spiegelpalast

Es gibt schon Karten

Die Dinnershows im Spiegelpalast von Entertainer Chris auf dem Plärrergelände laufen von 28. November bis 12. Januar. Es gibt bereits Tickets beim AZ-Kartenservice (Telefon 0821-7773410) und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.eventim.de.

Schuhbecks Teatro beim Kesselhaus auf dem Riedingergelände läuft von 20. November bis 19. Januar. Tickets gibt es unter www.teatro-augsburg.de oder unter der Telefonnummer 089 - 255 49 37 20.

