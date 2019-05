15:27 Uhr

Was man im Augsburger Sommer tun sollte – und was nicht

Am Wochenende ist meteorologischer Sommeranfang. Um die neue Jahreszeit zu begrüßen, sollten diese Dinge auf der "Bucket List" der Augsburger stehen.

Von Jonas Voss

Am 1. Juni beginnt der Sommer - nicht nur für die Meteorologen. Wenn sich das Thermometer bei über 20 Grad einpendelt, füllen sich die Straßencafés, Kleidung wird bunter und die Badeseen voll. Augsburg bietet viele Möglichkeiten, den Sommer auszukosten. Hier sind die fünf Dinge, die man im Augsburger Sommer auf jeden Fall tun sollte. Doch Achtung: Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und lässt sich nicht ohne Augenzwinkern lesen.

Sonnendeck, Lechflimmern, Wertach: Der Augsburger Sommer bietet viel

Was man tun sollte: Auf dem Sonnendeck das eine oder andere kühle Getränk über den Dächern Augsburgs genießen.

Was man nicht tun sollte: Auf dem Sonnendeck das eine oder andere kühle Getränk zu viel über den Dächern Augsburgs genießen und über die Beine der zahlreichen Besucher in ihren Liegestühlen stolpern.

Was auf jeden Fall passieren wird: Du sitzt bereits seit Mittag auf deinem Liegestuhl, schließlich ist später nichts mehr frei. Leider hast du weder Sonnencreme noch Kopfbedeckung auf - während deine Freunde sich am Abend über die sich auf den Dächern Augsburgs spiegelnde Sonne freuen, liegst du bereits im Hitzschlag-Delirium mit sonnenverbrannten Armen im Bett.

Was man tun sollte: Baden gehen an der Wertach. Mitten im Grünen, entspannt wenig los, und der Hund darf auch mit.

Normalerweise führt die Wertach mehr Wasser als auf diesem Sommerfoto. Bild: Peter Fastl (Archiv)

Was man nicht tun sollte: An den nicht gekennzeichneten Einstiegstellen "freischwimmen". Hier könnte es dreckig sein, auch die Strömung der Wertach ist nicht zu unterschätzen.

Was auf jeden Fall passieren wird: Die Freunde wollen lieber an den Eiskanal, schließlich trifft "man" sich dort. Also verbringst du einen weiteren Tag zwischen Posern und solchen, die es werden möchten. Von links schallt Helene Fischer, von rechts Capital Bra. Und der Eiskanal ist mal wieder viel zu kalt.

Was man tun sollte: Einen Sommerabend im "Lechflimmern" Kino Open Air verbringen. Im Juli gibt es im Plärrerbad verschiedenste Genres zu sehen, nach Sonnenuntergang unterm Sternenhimmel.

Was man nicht tun sollte: Essen und Getränke ins Open Air schmuggeln - schließlich sind die Kinotickets so günstig, dass etwas Kleingeld für Popcorn und Cola bleiben sollte. Auch für einen Schwaben.

Auch das Lechflimmern ist ein cineastisches Ereignis in Augsburg. Bild: Annette Zoepf (Archiv)

Was auf jeden Fall passieren wird: Du und deine Clique haben den ganzen Tag im Freibad verbracht - den Abend lasst ihr in Badekleidung im Freiluftkino ausklingen. Zwei Tage später liegt ihr alle mit der Sommergrippe darnieder, statt Lechflimmern ist nun Netflix angesagt.

Den Sommerhimmel in der Sternwarte Diedorf entdecken

Was man tun sollte: Luginsland, Kulperhütte, Drei Königinnen - nur drei von vielen tollen Biergärten, die Augsburg zu bieten hat. Was liegt näher, als einen Sommerabend im Biergarten ausklingen zu lassen?

Was man nicht tun sollte: Abends im Biergarten eine Weißwurst bestellen.

Was auf jeden Fall passieren wird: Der Sommer ist ganz am Anfang und so auch deine Biergarten-Expertise für dieses Jahr. Nach der zweiten Maß dieses Sommers erkennst du - Günther Beckstein irrte sich mit seiner Vermutung, nach zwei Maß Bier ließe sich noch Auto fahren. Wie gut, dass du Fahrrad fährst. Weniger gut, dass es in diesem Fall keine Knautschzone zwischen Biergartler und Straßenlaterne gibt.

Was man tun sollte: Den sommerlichen Sternenhimmel während eines Ausflugs in die Sternwarte Diedorf erkunden.

Was man nicht tun sollte: Die Sternwarte besuchen, wenn sich ein wolkenverhangener Nachthimmel ankündigt.

In der Sternwarte Diedorf lässt sich der Sommerhimmel beobachten. Bild: Marcus Merk (Archiv

Was auf jeden Fall passieren wird: Der wolkenverhangene Nachthimmel hat sich nicht angekündigt, er ist einfach gekommen. Ein kräftiges Sommergewitter versperrt dir zwar den Blick auf die Sterne - aber Sommerblitze sind ebenfalls ein schöner Anblick. Leider eher ohne Teleskop, weswegen du keine Sternwarte brauchst.

