Wegen der Corona-Krise stehen in Augsburg Studentenwohnungen leer

Plus In diesem Semester läuft vieles an Uni und Hochschule nur online. Die Konkurrenz um Apartments und Wohnheimplätze geht zurück. Es gibt sogar noch freie Zimmer.

Wegen dem Studium nach Augsburg ziehen? Für viele Studenten war es früher fast ein Muss, schnell auf den Campus zu kommen. Doch nun laufen wegen Corona auch in diesem Semester viele Veranstaltungen digital. Eine eigene Wohnung in Augsburg wird so weniger wichtig. Das spüren Vermieter und Wohnheimbetreiber – doch nicht überall ist die Situation gleich.

Laut Immobilienmakler Peter Wagner hat sich die Situation durch die Pandemie verändert: "Durch Corona suchen aktuell weniger Studenten eine Wohnung." Angesichts des Online-Semesters denken sich viele Studenten: "Das kann ich auch von zu Hause aus machen", meint Wagner. Das betreffe aber vor allem neue Mietverhältnisse. "Es gibt wahrscheinlich weniger Studenten, die jetzt ihre Wohnung kündigen und dann wieder etwas anmieten, wenn sie wieder eine Wohnung brauchen", sagt Wagner. Der Druck auf dem studentischen Wohnungsmarkt sei nach wie vor groß, "aber jetzt etwas gebremst", fasst der Makler die Situation zusammen.

Das Studentenwerk meldet keine freien Plätze im Wohnheim

Die meisten Wohnheimplätze vermietet das Studentenwerk in Augsburg, rund 1800. "Wir haben zur Zeit keine Leerstände", sagt Pressesprecher Michael Noghero. Die Nachfrage sei aber durchaus niedriger als in den Vorjahren. Aktuell stehen nach Auskunft des Studentenwerks 550 Personen auf der Warteliste für ein Wohnheimplatz, zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr - also noch vor der Pandemie - waren es 600. "Die Zahlen sind wegen des verschobenen Vorlesungsbeginns aber nicht vergleichbar", merkt Noghero an. Die Uni-Studenten starten an der Uni erst am 2. November, die Hochschule hat dagegen schon Anfang Oktober begonnen.

Ähnlich ist die Lage in dem öffentlich gefördertem, aber privat geführten Studentenwohnheim am Silbermannpark. Auch hier sind alle Zimmer belegt, in diesem Jahr sei es jedoch zwei Wochen später soweit gewesen, sagt Joachim Lichtblau, Geschäftsführer des Studentenwohnheims. "Dieses Wintersemester sind die Bewerbungen später gekommen, viele Studenten haben wegen Corona erst ganz spät eine Zulassung von Uni oder Hochschule bekommen", sagt Lichtblau.

Doch nicht jedes Wohnheim ist derzeit voll. Von den insgesamt 150 Zimmern im Albertus-Magnum-Wohnheim an der Schillstraße seien noch 25 Zimmer frei, das kleinere Wohnheim am Priesterseminar sei ebenfalls noch nicht komplett belegt, teilt Karola Lechner mit. Lechner ist bei der Kolping-Stiftung Augsburg für die Verwaltung der Wohnheime zuständig. Das dritte und größte Wohnheim der Kolping-Stiftung, das Haus Edith Stein (324 Apartments) ist nach Lechners Angaben aber zum 1. November vollständig belegt.

Komfort-Projekt Studiosus5 hat "definitiv weniger Bewerber"

"In Zeiten vor Corona war die Belegung der Studentenwohnheime im Oktober zu hundert Prozent abgeschlossen und alle Zimmer belegt", sagt Lechner. Dass gerade im Albertus-Magnus Wohnheim noch Kapazitäten frei sind, habe aber nicht nur mit Corona zu tun. "Es ist insgesamt ein älteres Wohnheim, die Zimmer haben keine eigenen Sanitäranlagen." Zudem sei der Weg zu Uni und Hochschule relativ weit.

Die veränderte Lage am Wohnungsmarkt spürt auch bei EUKIA. Das Unternehmen verwaltet den Komplex Studiosus5 gegenüber der City-Galerie, bestehend aus 342 gehobeneren Apartments für Studenten. Normalerweise habe man drei bis vier Bewerber auf ein freies Apartment, sagt Nick Hamm von EUKIA. "Diese Konkurrenz-Situation ist jetzt nicht mehr da, wir haben definitiv weniger Bewerber." Zwar habe man zwischenzeitlich für jede Wohneinheit einen Nachmieter gefunden, so Hamm weiter. Aber nun seien doch wieder eine Handvoll Wohnungen frei, auch weil Interessierte wieder abgesprungen sind. "Teilweise haben Studenten ihre Apartments wieder gekündigt, weil das Semester nur digital läuft", berichtet er.

Im Sommer musste das Studentenwerk auch an Azubis vermieten

Wie die Lage sich in den kommenden Wochen entwickeln wird - wenn die Corona-Infektionen steigen, weiß derzeit keiner. Im Sommer hatte sogar das jetzt wieder gut ausgelastete Studentenwerk mit Leerständen zu kämpfen, zwischenzeitlich waren 77 Zimmer frei. Dank einer Sondererlaubnis durften sie auch an Azubis, Schüler und Menschen in systemrelevanten Berufen vermietet werden. Jetzt müssen diese wieder ausziehen. Laut Sprecher Michael Noghero endet das Programm Ende Oktober. "Es gibt auch kein Grund es zu verlängern. Die Nicht-Studenten hatten von Anfang an nur Verträge bis zum 31. Oktober", sagt er.

