Augsburger Unistudenten können nicht auf digitalen Campus

Plus Am ersten Vorlesungstag an der Uni Augsburg war der Zugang zur Online-Lehre stundenlang blockiert. Das sorgte für Aufregung bei Studenten und für Spott im Netz.

Von Eva Maria Knab

Helle Aufregung herrschte am Montagvormittag bei Studenten der Universität Augsburg. Gleich am ersten Vorlesungstag in neuen Wintersemester gab es rund drei Stunden keinen Zugang zum digitalen Campus. Die Uni verwies Nutzer zunächst kurz und knapp auf "Wartungsarbeiten". Deshalb stehe der Digicampus nicht zur Verfügung. Das kam bei Studierenden teilweise nicht gut an. Betriebswirtschaftsstudentin Stefanie Winter meint, " es ist von allen möglichen Zeitpunkten, der schlechteste, um den Digicampus zu warten.“

Für viele junge Leute ist das Studium in Zeiten von Corona ohnehin komplizierter als sonst. Normalerweise würden sie zum Semesterstart auf den Campus kommen und dort Vorlesungen und Seminare besuchen. Wegen der Covid-Infektionsrisiken läuft die Lehre nun aber auch im Herbst wieder weitgehend digital. Stefanie Winter erklärt, was sie jetzt benötigt.

Digicampus ist blockiert – großes Problem für Augsburger Studenten

„Ich muss mir noch Veranstaltungen aussuchen, aber ich habe schon ein Seminar, an dem ich seit zwei Wochen kontinuierlich arbeite." Auf die dafür nötigen Infos habe sie vormittags nicht zugreifen können, weil sie nicht auf den Digicampus kam. Studentin Corinna Dewor schreibt: „Also bei mir hat es funktioniert, dann ging es doch nicht mehr, und dann doch wieder.“ Dass der Zugang zur Online-Lehre funktioniere, sei wichtig. „Ich glaube, wir sind alle darauf angewiesen, weil das meiste Material über Digicampus zur Verfügung gestellt wird." Es gab auch noch andere Schwierigkeiten: Ein Jurastudent teilt mit, er habe sich am Montagvormittag über Digicampus für eine Prüfung am Dienstag anmelden müssen. Dies sei nicht möglich gewesen.

Uni-Pressesprecherin Manuel Rutsatz teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit: "Leider war Digicampus heute von 9.30 bis 12.30 Uhr nicht erreichbar." Zum Grund der Störung und der Wartungsarbeiten wurde nichts mitgeteilt. Über das Portal melden sich Studierende für ihre Kurse an, finden dort Unterrichtsmaterial und können mit anderen Studierenden in ihrem Kursen kommunizieren. Synchrone "Live-Online-Vorlesungen", die als Videokonferenz angeboten werden, seien nicht betroffen gewesen, so Rutsatz. Studierende und Lehrende hätten den Digicampus am Montag ab 12.30 Uhr wieder nutzen können. Gegen 14 Uhr sei die Geschwindigkeit noch reduziert gewesen.

Zwei nicht häufig genutzte Funktionen mussten vorübergehend deaktiviert werden: Die Live-Chatfunktion und eine Benachrichtigungsfunktion sollten danach aber zeitnah wieder aktiviert werden. Zum Problem des Jurastudenten sagt die Pressesprecherin: "Die Studierenden können sich seit Wochen per Digicampus formal melden, um anzuzeigen, dass sie eine bestimmte Hausarbeit am 3. November einreichen möchten. " Dies sei ab Montagmittag wieder möglich gewesen.

Uni Augsburg hält am Digicampus als Lehr-Plattform fest

Aus Sicht der Universität hat sich der Digicampus bereits im Sommersemester "sehr bewährt". Er habe auch in den vergangenen Wochen als zentrale Lehr-Plattform der Universität Augsburg gedient. Man arbeite stetig an Verbesserungen und gehen davon aus, dass dieses Angebot auch in diesem Semester wieder so erfolgreich von Lehrenden und Studierenden genutzt werde wie in der Vergangenheit.

In den sozialen Netzwerken sorgte der Zwischenfall vor allem für ironische und humorvolle Kommentare. Ein Bild mit einem stempelnden Büro-Faultier sollte wohl auf die Geschwindigkeit der Plattform anspielen. Eine andere Szene zeigt einen Modellzug, der eine echte Lok ziehen will. Auch hier war offenkundig der Digicampus der Uni gemeint. (mit leop und ligi)

