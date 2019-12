vor 37 Min.

Weihnachtsmarkt Steppach 2019: Termine und die Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Steppach hat heute wieder geöffnet. Alle Infos zu den Terminen und Öffnungszeiten des Markts in Neusäß (Kreis Augsburg) gibt es hier.

Der Weihnachtsmarkt in Steppach 2019 öffnet an diesem Wochenende zum dirtten Mal seine Pforten. Heute geht es ab 16 Uhr los.

An allen Wochenenden bis zum 22.11.19 dürfen sich Besucher neben den Ständen und Buden auch auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen. Ein Teil der Einnahmen kommen wie in jedem Jahr einem guten Zweck zugute. Alle Infos rund um Start, Termine und Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts in Steppach haben wir hier für Sie.

Weihnachtsmarkt Steppach 2019: Termine

Der Steppacher Weihnachtsmarkt startet am 29. November und findet den ganzen Monat jeweils an den Adventswochenenden statt. Das sind die Termine:

29.11. - 01.12.2019

06.12. - 08.12.2019

13.12. - 15.12.2019

20.12. - 22.12.2019

Weihnachtsmarkt Steppach 2019 in Neusäß: Programm

Der Steppacher Weihnachtsmarkt bietet Besuchern auch in diesem Jahr nicht nur ein musikalisches Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten, wie Glühwein, Bratwürste und Waffeln, sondern auch Aktionen für die ganze Familie. Es wird eine Kinderbackstube geben, ein Märchenzelt und auch ein Nikolaus-Besuch ist geplant. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird es auch 2019 wieder Kamel- und Ponyreiten geben. Erwachsene können währenddessen an den etlichen Kunsthandwerker-Ständen vorbeischlendern.

Weihnachtsmarkt Steppach 2019 im Kreis Augsburg: Öffnungszeiten heute

Der Weihnachtsmarkt Steppach 2019 ist nicht durchgängig im Dezember geöffnet, sondern immer an den Wochenden. Hier der Überblick zu den Öffnungszeiten:

29.11. - 01.12.2019

Freitag, der 29.11.2019, von 17 bis 20 Uhr

Samstag, der 30.11.2019, von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, der 01.12.2019, von 14 bis 20 Uhr

06.12. - 08.12.2019

Freitag, der 06.12.2019, von 17 bis 20 Uhr

Samstag, der 07.12.2019, von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, der 08.12.2019, von 14 bis 20 Uhr

13.12. - 15.12.2019

Freitag, der 13.12.2019, von 17 bis 20 Uhr

Samstag, der 14.12.2019, von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, der 15.12.2019, von 14 bis 20 Uhr

20.12. - 22.12.2019

Freitag, der 20.12.2019, von 17 bis 20 Uhr

Samstag, der 21.12.2019, von 16 bis 21 Uhr

Sonntag, der 22.12.2019, von 14 bis 20 Uhr

Sehen Sie hier einen Überblick über alle Weihnachtsmärkte der Region, inklusive Karte mit Terminen und Öffnungszeiten. Alle Informationen finden Sie in unserer Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

