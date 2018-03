vor 43 Min.

Werksverkauf von Gabor startet am heutigen Samstag

Beim Tag der offenen Tür in Mindelheim gibt es erstmals einen Werksverkauf

Von Johann Stoll

Mit der Inbetriebnahme des neuen Logistik-Zentrums der Firma Gabor in Mindelheim gibt es erstmals auch einen Werksverkauf von Schuhen des Rosenheimer Unternehmens in der Kreisstadt. Bei der offiziellen Eröffnung gestern zeigte sich Bürgermeister Stephan Winter zuversichtlich, dass der Werksverkauf der Altstadt eher helfen als schaden werde. Der Werksverkauf am Stammsitz von Gabor in Rosenheim zieht vor allem Kunden von weiter her an. Dass die Geschäfte der Altstadt von diesen neuen Kunden profitieren können, dazu soll auch eine Informationstafel beitragen, die die Bürgerstiftung zusammen mit dem MN-Werbekreis und der Stadt Mindelheim am Aufgang zum Geschäft haben anbringen lassen. Ein schönes Bild der Altstadt soll die Kunden von Gabor dazu motivieren, auch in der Innenstadt einzukaufen oder dort einen Kaffee zu genießen. Die Firma Gabor war sofort bereit, als Zeichen des guten Miteinanders in Mindelheim diese Idee umzusetzen. Sie will auch Werbebroschüren von Mindelheimer Geschäften an Kunden ausgeben. Auf unserem kleinen Bild präsentiert Markus Reheis von der Firma Gabor die neue Informationstafel. Wer sich einen Eindruck vom neuen Logistikzentrum machen will, kann am heutigen Samstag von 10 bis 14 Uhr beim Tag der offenen Tür Führungen mitmachen. Der Werksverkauf ist ebenfalls geöffnet.

