Wie gut geht es den Augsburgern nach sechs Jahren großer Koalition?

Plus In den sechs Jahren des schwarz-rot-grünen Bündnisses hat sich die Stadt verändert, auch wenn die Politik nicht für alle Entwicklungen verantwortlich ist. Eine Standortbestimmung.

Am 15. März wählen die Augsburger einen neuen Oberbürgermeister und einen neuen Stadtrat. Neben der Persönlichkeit der Kandidaten und der Parteienpräferenz wird bei vielen Wählern auch eine Rolle spielen, wie Augsburg nach sechs Jahren unter einem schwarz-rot-grünen Regierungsbündnis dasteht – auch wenn manche Faktoren von der Stadtpolitik allenfalls indirekt beeinflussbar sind.

Auch bei Kennzahlen wie der Arbeitslosenquote spielen konjunkturelle Bedingungen eine größere Rolle als die städtische Wirtschaftspolitik. In der gefühlten Wahrnehmung spielen diese Dinge aber durchaus eine Rolle bei der Wahlentscheidung. Wir geben einen Überblick, wie Augsburg heute dasteht und wie es sich in den vergangenen Jahren entwickelt hat - und Sie dürfen in unseren interaktiven Grafiken mitraten:

Der Schuldenstand Augsburgs ist in den vergangenen sechs Jahren gestiegen. Bild: dpa

Schulden: Die Verschuldung der Stadt hat auf den einzelnen Bürger erst einmal keine direkten Auswirkungen. Aber sie lässt Rückschlüsse darauf zu, wie handlungsfähig die Stadt finanziell ist. Denn Schulden engen, selbst bei kaum vorhandenen Zinsen, die finanziellen Spielräume für die nächsten Jahre ein. Wenn dann weniger Geld für Investitionen da ist, bekommen das die Bürger durchaus zu spüren. Der Schuldenstand der Stadt ist zwischen 2014 (304 Millionen Euro) und 2019 (416 Millionen Euro) um mehr als ein Drittel gestiegen. Finanziert hat die Stadt damit unter anderem die Sanierung von Schulen und des Staatstheaters. Die Stadt gibt zu bedenken, dass sie sich so hohe Fördermittel gesichert habe und das städtische Vermögen in Sachwerten auf diese Weise an Wert zunehme.

Wie hoch sind Augsburgs Schulden? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Augsburgs Schulden sind während Kurt Gribls Amtszeit angestiegen. Der Anstieg ab 2011 ist auf Sonderprojekte wie die Sanierung der Kongresshalle zurückzuführen, der Sprung ab 2017 auf die Kredite für Theater- und Schulsanierung. Die Opposition kritisiert den Schuldenanstieg, die Stadtregierung argumentierte damit, dass man so an Fördermittel komme und das Vermögen der Stadt insgesamt steige. Der Schuldenverlauf der Stadt Augsburg gibt den Schuldenstand jeweils zum Jahresende an.

Das Durchschnittseinkommen der Augsburger stieg an

So geht's dem einzelnen Augsburger: Das Risiko eines Augsburgers, arbeitslos zu sein, ist in den vergangenen Jahren der Hochkonjunktur gesunken. Die Arbeitslosenquote lag im vergangenen Jahr bei 4,9 Prozent – so wenig wie schon lange nicht mehr. Und auch das durchschnittlich verfügbare Einkommen der Augsburger stieg in den vergangenen Jahren an. Die letzten abrufbaren Zahlen datieren aus 2017 und wiesen 20000 Euro aus. Das war eine Steigerung um knapp 3000 Euro im Vergleich zu 2009. Doch wichtig ist: Das Einkommen in Augsburg ist nach wie vor unterdurchschnittlich. Zum Vergleich: Der Bundeswert für 2017 lag bei 22000 Euro, in Bayern bei gut 24000 Euro. Augsburg liegt im Vergleich der bayerischen Städte und Kreise weit hinten. Selbst strukturschwache Landkreise in Nordbayern schneiden besser ab. Grund dafür, dass Augsburg so schlecht dasteht, ist die Positionierung als Industriestadt, die sich heute in teils niedrigen Renten niederschlägt.

Wie viel Einkommen steht einem Augsburger im Jahr zur Verfügung? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Grafik zeigt die Entwicklung des verfügbaren Einkommens der privaten Haushalte je Einwohner und Jahr. Die Zahlen für 2018 und 2019 liegen noch nicht vor. Augsburg liegt mit der Steigerung im Trend, weil das Einkommen bayernweit angestiegen ist. Prozentual liegen die Augsburger nach wie vor unter dem Bayern-Durchschnitt.

Wirtschaft: Die Zahl der Jobs in Augsburg ist in den vergangenen Jahren gestiegen – von 133.500 im Jahr 2013 auf 145.286 im Jahr 2018 (Zahlen für 2019 sind noch nicht veröffentlicht). Bitter waren die (anstehenden) Werksschließungen von Ledvance und Fujitsu. Die Stadt bemüht sich, den Anteil an gut qualifizierten Beschäftigten zu steigern. Im Bereich Forschung und Entwicklung stieg die Zahl der Beschäftigten – allerdings für den Großraum Augsburg gerechnet – zwischen 2013 und 2015 von 2000 auf 4000. Innovationspark und Uniklinik dürften diese Entwicklung beschleunigen. Der Anteil der Beschäftigten mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss bei den Beschäftigten liegt in Augsburg bei etwa 17 Prozent und ist im Vergleich zu den deutschen Großstädten unterdurchschnittlich. Gleichwohl ist der Anteil an Beschäftigten in sogenannten „wissensintensiven Wirtschaftszweigen“ in Augsburg gestiegen und lag 2018 bei etwa 38 Prozent. Das ist oberes Mittelfeld.

Wie viele Menschen in Augsburg sind arbeitslos? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Der Trend zeigt in den vergangenen Jahren nach unten. Die Zahlen für 2019 sind noch nicht abrufbar. Quelle ist die Bundesagentur für Arbeit. Wer keine Arbeit hat, aber an Maßnahmen teilnimmt, geht nicht in die Statistik ein.

In Rankings schneidet Augsburg nicht schlecht ab

In Rankings schneidet Augsburg nicht schlecht ab. Der Prognos-Zukunftsatlas schreibt der Stadt „hohe“ Entwicklungschancen zu. Und in der zuletzt veröffentlichten Rangliste des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und der Berenbergbank hat Augsburg einen weiten Sprung nach vorne hingelegt. Verantwortlich ist dafür die Bevölkerungsentwicklung von 2014 bis 2017 (gut vier Prozent), aber auch die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts pro Erwerbstätigem. In absoluten Zahlen liegt Augsburg hier hinter Städten wie München, Stuttgart oder Frankfurt, wies aber zuletzt bundesweit mit die höchsten Steigerungsraten auf.

Augsburg wächst, weshalb immer mehr Wohnraum benötigt wird. Doch die Immobilienpreise sind gestiegen. Bild: Silvio Wyszengrad

Wohnen: Nach einer Auswertung des Immobilienportals immowelt.de stiegen die durchschnittlichen Angebotspreise bei Neuvermietungen (Nettokaltmiete) in den vergangenen Jahren deutlich auf zuletzt über zehn Euro. Auch die Kaufpreise für Immobilien gingen, ebenso wie die Bodenpreise, nach Zahlen des städtischen Gutachterausschusses massiv nach oben. Die Zahl der Wohnungen ist in den vergangenen Jahren weitgehend stagniert, wenngleich mit einer Tendenz nach oben. In den städtischen Bürgerumfragen rangiert Wohnen inzwischen ganz oben auf der Rangliste der Probleme, wobei die Augsburger mit ihrer eigenen Wohnsituation insgesamt zufrieden sind. Die Stadtverwaltung wurde in der aktuellsten Umfrage von 2017 beim Thema Wohnen von den Bürgern als wichtigster Akteur gesehen. Vor allem Mietwohnungen für Familien werden als nötig gesehen.

Wie viele Wohnungen gibt es in Augsburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Das ist die Zahl der Wohnungen, die es in Augsburg in Wohn- und Nichtwohn-Gebäuden gibt: Sie ist gestiegen. Ab 2011 sind auch die Plätze in Wohnheimen in der Statistik berücksichtigt. Der Wert für 2019 ist beim Statistischen Landesamt noch nicht abrufbar.

Das Thema Verkehr wird in Augsburg als Problem gesehen

Verkehr: Nach dem Wohnen kommt in der Problembewertung der Bürgerumfrage das Thema Verkehr auf Platz zwei. Mit der Anbindung an die Innenstadt sowohl mit Nahverkehr als auch mit Auto sind die Bürger zufrieden. Als besonders fahrradfreundlich wird Augsburg indes nicht bewertet, auch wenn in den vergangenen Jahren das Netz stellenweise ausgebaut wurde. Zur Zufriedenheit mit den Nahverkehrspreisen im Vergleich zur Zeit vor der Tarifreform liegen keine öffentlichen Zahlen vor, wobei die Fahrgastzahlen der Stadtwerke zwischen 2014 (57,2 Millionen) und 2019 (rund 64 Millionen) deutlich zunahmen und auch zuletzt anstiegen. Zugenommen hat auch die Zahl der Autos in Augsburg: 136.000 Pkw waren zum 1. Januar 2019 in Augsburg zugelassen, fünf Jahre vorher waren es 125.000 Pkw. Das macht sich an der Verkehrsdichte bemerkbar. Allerdings ist die steigende Einwohnerzahl dafür mit verantwortlich: Die Zahl der Autos je 1000 Einwohner bewegt sich seit 2014 zwischen 460 und 470 – nach einem Anstieg in den Vorjahren zuletzt mit leichtem Trend nach unten.

Wie viele Menschen nutzen den öffentlichen Nahverkehr? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Fahrgastzahlen der Stadtwerke errechnen sich aus der Zahl der verkauften Fahrkarten und Hochrechnungen, etwa was die Fahrhäufigkeit von Abonnenten betrifft. Der leichte Rückgang in 2012/13 dürfte eine Folge des Kö-Umbaus mit dem Ersatzverkehr sein. Seitdem gab es jährlich Steigerungen. Der Wert für 2019 ist laut Stadtwerken noch nicht abschließend statistisch gesichert.

Bildung: Die Zahl der Kita-Plätze in Augsburg ist seit 2014 um etwa 1300 gestiegen (aktuell etwa 14.000). Der Mangel ist wegen des Bevölkerungswachstums der letzten Jahre groß, auch wenn die Kapazitäten wegen des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder über ein Jahr von 2013 auf 2014 um rund 1000 ausgebaut wurden. Eng wird es aktuell in Kindergärten und Horten. Mittelfristig soll die Kapazität auf 16.000 Plätze erweitert werden. Im Jahr 2020 sollen mehrere hundert Plätze in freier und städtischer Trägerschaft hinzukommen.

Am Peutinger-Gymnasium ist der zweite Fluchtweg durch eine Gerüstaußentreppe sichergestellt. Trotzdem benötigt die Schule eine Brandschutzsanierung. Bild: Wyszengrad

In die 70 Schulen flossen in den Jahren seit 2014 mehr als 200 Millionen Euro. Ein Teil davon entfällt auf das 300-Millionen-Euro Bildungspaket von Stadt und Freistaat. Allerdings reicht das Geld nicht, um alle Schulen zügig auf Vordermann zu bringen.

Bevölkerung: Die Zahl der Augsburger ist zwischen dem 31. Dezember 2013 von 278.000 Einwohnern auf 299.620 Einwohner zum 31. Dezember 2019 gestiegen. Die 300.000-Einwohner-Marke hatte Augsburg im November 2019 schon einmal erreicht, allerdings sank sie durch Todesfälle und erhöhte Wegzugszahlen wieder. Zum Frühling 2020 wird die Einwohnerzahl unabhängig von Schwankungen über 300.000 liegen. Die Stadtregierung betont, ein „organisches Wachstum“ hinbekommen zu wollen, das die Stadt und ihre Infrastruktur nicht überfordert. Die steigende Bevölkerungszahl spricht einerseits dafür, dass Augsburg attraktiv ist, andererseits stellt sie die Stadt vor Herausforderungen und dürfte schlussendlich auch für ein anderes Lebensgefühl sorgen – ob positiv oder negativ, ist wahrscheinlich Ansichtssache.

Wie viele Menschen leben in Augsburg? Ergebnis anzeigen Zurücksetzen Die Zahl der Menschen, die in Augsburg leben (auch Menschen mit Zweitwohnsitz), geht nach oben. Stichtag ist jeweils der 31. Dezember. Die 300.000er-Marke hat Augsburg im November 2019 mit der Geburt eines Mädchens erreicht, durch erhöhte Wegzüge und Todesfälle ist die Zahl zum 31. Dezember 2019 aber wieder etwas gesunken. Dabei handelt es sich laut Statistikamt um übliche Schwankungen. Voraussichtlich im Frühling 2020 wird Augsburg so stark gewachsen sein, dass auch vorübergehende Schwankungen kein Absinken unter die 300.000er-Marke mehr bedeuten. Für die Zukunft sagen die Statistiker ein weiteres Wachstum voraus.

