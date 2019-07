00:32 Uhr

Wo die Tür des Chefs immer offen steht

Einrichtungsleiter Stefan Hintermayr ist ein Fan der AWO-Gründerin Marie Juchacz, die auf dem Plakat im Hintergrund als Kampfrednerin zu sehen ist. Im Awo-Seniorenzentrum ist in seinem Büro immer was los.

Eines der ältesten AWO-Häuser und sein einzigartiger Charme. Heimleiter Stefan Hintermayr hat sein Büro ganz bewusst in der beschützenden Abteilung eingerichtet

Von Silvia Kämpf

Die Tür zum Büro steht einladend offen. Auch dann, wenn Stefan Hintermayr gar nicht im Haus ist. Der Chef des AWO-Seniorenzentrums in der Matthias-Claudius-Straße 15 hat sich nicht in den Verwaltungstrakt zurückgezogen, sondern bewusst „in der beschützenden Abteilung“ einquartiert. Nur in diesem Bereich im Parterre sind die Gänge nach draußen auch tagsüber verschlossen, damit keiner der Senioren unversehens verloren geht. „Das ist meine Lieblingsstation“, sagt Heimleiter Stefan Hintermayr, „das ist sie immer gewesen.“ Und tatsächlich herrscht dort eine unvergleichliche Atmosphäre.

Es dauert nicht lange, da steht schon die erste Heimbewohnerin im Türrahmen. Als sie unschlüssig stehen bleibt, fordert Hintermayr sie zum Eintreten auf. „Komm halt rein“, sagt er und erklärt sofort die auffallend vertrauliche Anrede: Die Senioren duzen ihn und umgekehrt, aber dennoch sei das Miteinander getragen von Respekt. Und würde es nicht einvernehmlich geschehen, würde er diese Grenze auch nicht überschreiten. Jungen Mitarbeitern gestattet er einen solchen Umgangston nicht, da dafür erst einmal das nötige Vertrauen geschaffen werden muss. Und das will verdient sein. Es gehe hier sehr familiär zu, erzählt Hintermayr, der sich nicht in erster Linie als Heimleiter fühlt. Er habe hier schon so manche Rolle eingenommen. Am häufigsten sei er der Vater, dann auch wieder der Sohn.

Und wie Pflegedienstleiter Andy Peltner aus mittlerweile zehnjähriger Erfahrung bestätigen kann, ist im Geschäftszimmer von Hintermayr „oft volles Haus“. So kann es durchaus vorkommen, dass sich bei einem Bewerbungsgespräch unangekündigt Besuch einstellt und dazusetzt. Der Heimleiter weiß, dass das unkonventionell klingen mag. Doch es habe auch seine Vorteile: Denn man sehe sofort, wie ein Bewerber auf einen dementen Patienten reagiert.

Wieder kommt eine Seniorin ins Büro, die mitteilt, auf den Arzt zu warten. Warum? „Weil mir die ganze Seite wehtut“, sagt sie, kann aber verneinen, gestürzt zu sein. Die Wartezeit verkürzt eine Gebäckwaffel-Mischung, die auf dem Nebentisch darauf wartet, geöffnet zu werden. Nachdem die Patientin von den Keksen auch der ersten Besucherin einige auf einen Teller schichtet, fordert Hintermayr sie auf, die Packung einfach mitzunehmen und im Haus zu verteilen. Außerdem schenkt er Mineralwasser aus, denn wie schon auf Hinweiszetteln in den Gängen zu lesen ist, werden alle ob der herrschenden klimatischen Bedingungen zu „viel trinken“ aufgefordert.

Nach Ansicht von Stefan Hintermayr passt eine Einrichtung wie seine nirgends besser hin als in den von Migration geprägten Herrenbach. Im Schnitt wohnen im Haus 120 Menschen, aktuell im Alter zwischen 60 und 103 Jahren. Deren Wurzeln seien sowohl deutsch als auch türkisch, russisch oder rumänisch. Neben den Pflegestationen sei eine „eingestreute Kurzzeitpflege“ machbar. Hintermayr ist sich als Leiter des 1969 eingeweihten Hauses bewusst, dass es in seiner Einrichtung nicht so sehr um die Optik geht: „Wir punkten nicht mit Äußerlichkeiten“, erklärt er frei heraus, „denn alle anderen um uns rum sind neuer, moderner, schöner.“ Wenn er durchs Haus geht, das von einer weitläufigen, derzeit ausgebrannten Rasenfläche umgeben ist, zeigt sich, dass es hier vielmehr ums Wohlsein und ums „Daheimsein“ geht.

Der italienische Koch schreibt gerade das Mittagsmenü auf eine Schiefertafel. Es wird einen Auflauf namens „Kirschmichl“ oder – weil Freitag ist – wahlweise Fisch geben. Weil es täglich auch Vegetarisches zu essen gibt, kommt jeder – egal welchen Glaubens – auf seine Kosten. Dennoch bleiben laut Hintermayr die ganz alltäglichen Unzufriedenheiten auch bei der AWO in der Einrichtung nicht aus.

„Der Herrenbach ist eigentlich genau das richtige Viertel für uns“, sagt der 51-Jährige, der eigener Auskunft nach mit Begeisterung Biografien liest. So verwundert es nicht, dass sich der Sozialdemokrat als „Fan“ von Marie Juchacz bezeichnet. Er teilt die Überzeugung der Gründerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) – einer zweifachen Mutter, Schneiderin, Fabrikarbeiterin und Pflegerin –, dass niemand in die Schicht von Armut hineingeboren werde, ohne ihr jemals entrinnen zu können. Allerdings sah sie dafür die Notwendigkeit, sich zu organisieren.

Die verheerenden Folgen des Ersten Weltkrieges – Massenarbeitslosigkeit, Hunger, Elend, Krankheiten sowie die Schicksale tausender Kriegswaisen – führten 1919 zur Gründung der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland.

So war die „Kampfrednerin“ der Weimarer Republik laut Hintermayr mit ihrem politischen Statement schon vor 100 Jahren der Stachel im Fleisch totalitärer Regime. In der späteren DDR wurde gar propagiert, dass es solche Selbsthilfe nicht brauche. Marie Juchacz, die nach dem Hitler-Wahnsinn emigrierte und erst 1949 zurückkehrte, machte sich vor allem für das Kindeswohl stark. Mit ihrem Credo „Kinder brauchen Sonne und saubere Luft“ spricht sie dem fünffachen Familienvater Hintermayr aus der Seele. Bei der AWO, die bis heute der SPD nahesteht, war die Kindererholung, wie er sagt, stets Juchacz’„Steckenpferd“.

Bis heute gilt die AWO-Gründerin als eine der bedeutendsten deutschen Frauenrechtlerinnen des 20. Jahrhunderts. 1927 erfolgte um den Augsburger Clemens Högg die Gründung des Arbeiterwohlfahrt- Bezirksverbandes Schwaben. Weil sie sich nicht in die nationalsozialistische Volkswohlfahrt eingliedern ließ, wurde die Arbeiterwohlfahrt schon wenige Wochen nach der Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933 verboten und zerschlagen.

Vermögen, Einrichtungen und Heime wurden beschlagnahmt, führende Frauen und Männer der AWO verfolgt. Der schwäbische Vorsitzende Clemens Högg wurde kurz vor Kriegsende 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen grausam ermordet.

Was als Suppenküche, Nähstube und Nothilfe begann, hat sich heute zu einem modernen und aktiven Sozialverband mit dichtem Netz von Dienstleistungen entwickelt. Laut Stefan Hintermayr steht das Bestreben von Marie Juchacz von einem modernen Wohlfahrtsverband bis heute auch in seinem Haus im Fokus und ist Garant für den Ausbau und die Sicherung der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt.

Sie zählt heute 11000 Mitglieder, 3000 Ehrenamtliche und 2500 hauptamtlich beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle miteinander erbringen ihre sozialen Dienstleistungen in 100 Ortsvereinen, 14 Kreisverbänden und 85 Einrichtungen. Voraussetzung sei eine antifaschistische Haltung, weshalb derzeit die Anhänger einer Partei nicht willkommen sind.

Konfessionslosigkeit oder -zugehörigkeit hingegen verhindern ein Mitwirken nicht. „Ich brauche sogar Pflegekräfte mit Migrationshintergrund“, sagt Hintermayr. Denn wenn der Arzt kommt, sei er informiert, was einem Kranken fehlt.

Themen Folgen