Wohnen: Das Wachstum hat auch Schattenseiten

Der Wohnraum in Augsburg wird knapper. Dies hat verschiedene Gründe - einer sind die Preisentwicklungen in München.

Augsburg hat seit wenigen Tagen 300.000 Einwohner. Das Erreichen dieser Zahl ändert nichts, aber es hat Symbolkraft. Augsburg hat in den vergangenen Jahren ein massives Bevölkerungswachstum hingelegt. Das hat auch dafür gesorgt, dass Wohnungen knapper und teurer geworden sind.

Augsburg steckt in einem Strukturwandel und versucht, diesen aktiv zu gestalten. Das ist der strategisch richtige Ansatz. Als Produktionsstandort – die vergangenen Jahre haben das gezeigt – ist die Stadt potenziell vom Verlust von Arbeitsplätzen bedroht. Wenn nun im Zuge des Strukturwandels, der prinzipiell zu begrüßen ist, die Mieten steigen, wäre das an und für sich kein Problem, wenn auch die Gehälter im selben Maß steigen.

Das Problem: Das wird nicht bei allen der Fall sein. Was ist mit denen, die keinen hoch qualifizierten Job haben? München beklagt, dass diejenigen, die die Stadt am Laufen halten, sich dort das Wohnen nicht mehr leisten können. Dabei geht es nicht einmal um Arbeitskräfte im Niedriglohnsektor wie Paketfahrer, auf deren Arbeit wir alle übrigens auch angewiesen sind, sondern um Krankenpfleger oder Erzieherinnen, also Leute mit besser bezahlten Jobs. Wer in München Familie und Kinder hat, muss oftmals ins Umland ziehen, weil es in der Stadt zu teuer ist. Das sind die Schattenseiten des Wachstums.

