vor 52 Min.

Zahlen, Daten, Fakten: Wer leiht was in der Stadtbücherei aus?

Tausende Augsburger haben einen Ausweis für das Angebot der Stadtbücherei und ihrer Zweigstellen. Ein Blick in die Statistik zeigt durchaus Überraschendes.

Von Marcus Bürzle

Bücher, Hörbücher und Filme: Das Angebot der Stadtbücherei und ihrer Zweigstellen ist groß – und beliebt. Rund 22500 Augsburger haben einen Ausweis. Wie oft nutzen sie ihn? Was leihen sie aus? und wo wohnen die „Leseratten“? Das Statistikamt hat nachgeforscht.

Wie viele Menschen nutzen die Bücherei? Die Zahl der Menschen, die einen Ausweis für die Bücherei haben, stieg von 2011 bis 2018 von etwa 20200 auf 22500. Das sind etwa 7,5 Prozent der Augsburger. Die Frauen sind dabei deutlich stärker vertreten als die Männer, sie machen fast zwei Drittel der Nutzer aus.

Stadtbücherei Augsburg: Tausende Jugendliche nutzen das Angebot

Wer hat einen Ausweis für die Bücherei? Das Statistikamt hat das Alter der Nutzer ausgewertet. Ein Ergebnis: Kinder und Jugendliche sind stark vertreten. Beinahe die Hälfte der Nutzer ist jünger als 18 Jahre. Allein die Altersgruppe zwischen sechs und zehn Jahren kommt aus knapp 4000 Ausweisinhaber; hier gab es seit 2011 einen starken Zuwachs. Fast 4500 Nutzer sind zwischen zehn und sechszehn Jahren alt. Und gut 1000 Augsburger unter sechs Jahren sind auch schon in der Bücherei unterwegs. Die übrigen Zahlen: 9971 Ausweisinhaber waren zuletzt zwischen 18 und 65 Jahre alt; 1897 älter als 65.

Und wer leiht wirklich Bücher oder CDs aus? In der Statistik wird auch ausgewertet, wie viele Nutzer tatsächlich Bücher, DVDs oder CDs aus der Bücherei geholt haben. 83,7 Prozent der Ausweisinhaber waren es 2018. Die fleißigsten sind die Achtjährigen: 900 liehen Medien aus der Bücherei – sie haben aber auch die meisten Ausweise (1080). Wer kein Buch oder anderes handfestes „reeles“ Medium ausgeliehen hat, ist aber nicht zwangsläufig ein Büchereimuffel. In die Auswertung fließen nur gedruckte Bücher und CDs oder DVDs ein. Die Bücherei bietet aber immer mehr Titel zur „Onleihe“ an – elektronische Medien wie E-Books oder Musik via Internet. Diese Nutzung wird von den Zahlen nicht erfasst. Das digitale Angebot steigt aber und ist beliebt.

Wo leben die Bücherei-Freunde? Betrachtet man ganz Augsburg, haben rund 7,5 Prozent der Einwohner einen Ausweis für die Stadtbücherei. Je nach Stadtviertel gibt es jedoch Unterschiede. Im Spickel ist der Anteil mit 12,7 Prozent am höchsten; Siebenbrunn und der Bärenkeller kommen nur auf 5,1 Prozent. Besonders eifrige Ausleiher von Büchern und anderen handfesten Medien (ohne Online) sind die Menschen im Viertel Göggingen-Ost: Dort haben 92 Prozent der Ausweisinhaber auch wirklich eine Ausleihe von Buch, Spiel, CD und Co. getätigt.

Wie viel leihen die Nutzer aus? Das Statistikamt unterschiedet zwischen den Nutzer unter und über 18 Jahren. Allerdings, schreibt das Amt, lässt sich die Trennung nicht ganz scharf vollziehen; ältere Nutzer könnten eventuell auch die kostenlose Ausleihmöglichkeit von Kindern mitnutzen. Statistisch haben junge Menschen im Schnitt zuletzt rund 35 „echte“ Medien pro Jahr ausgeliehen. Die Spanne ist aber groß. Kinder aus Bergheim kamen auf mehr als 70 Ausleihen, im Viertel Links der Wertach Nord in Oberhausen waren es knapp 20. Die Lesebegeisterung in Bergheim hält offenbar an, denn auch unter den Erwachsenen ergaben sich dort die höchsten Ausleihzahlen (78 Medien pro Jahr); stadtweit sind es rund 60. Frauen nutzen die Stadtbücherei mit 43 Ausleihen intensiver als Männer (36). Insgesamt wurden 2018 übrigens gut 900000 reale Medien ausgeliehen.

Wie läuft das digitale Angebot? In der Stadtbücherei können auch E-Books ausgeliehen werden, man Musik, Videos und Hörbücher digital nutzen. Es waren zuletzt rund 15000 Titel, die 110000 Mal ausgeliehen wurden - Tendenz steigend. Besonders gefragt waren die digitalen Produkte übrigens im Urlaubsmonat August.

Welche Medien werden besonders gerne genutzt? Aktuell sind gut 260000 Medien im Bestand der Stadtbücherei, ihrer Zweigstellen in Lechhausen, Haunstetten, Kriegshaber und Göggingen sowie im Bücherbus. Als Hinweis auf die Nutzung wird der Umsatz herangezogen. Je höher, desto häufiger werden Medien genutzt. Im Kinderangebot stehen DVDs, Gesellschaftsspiele, Comics, CDs und Bilderbücher hoch im Kurs. Jugendliche nutzen gerne Filme, Musik und Gesellschaftsspiele. Auch in der Erwachsenenbücherei haben Filme den höchsten Umsatz, bleibet sind auch Hörbücher. Bei gedruckten Werken stehen Romane, Zeitschriften aber auch Werke aus den Bereichen Geografie (unter anderem Reiseführer), Psychologie und Land-, Forst-, Fisch-, und Hauswirtschaft (zum Beispiel Kochen) hoch im Kurs.

Lesen Sie auch: Warum die Stadtbücherei auch ein Treffpunkt ist

Themen folgen