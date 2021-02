15:24 Uhr

Zwei Polizeieinsätze in der Augsburger Innenstadt sorgen für Aufsehen

Kaum war ein Einsatz der Polizei in der Augsburger Maxstraße beendet, wurden die Beamten wenig später zur Unterstützung in die Grottenau gerufen.

Es fällt immer auf, wenn die Polizei mit Blaulicht und vielleicht noch mit Sirene dazu durch die Stadt braust. So auch am Montagmittag in der Innenstadt. Zu einem Einsatz kam es gegen 13 Uhr in der Maximilianstraße in der Nähe des Rathausplatzes.

Eine Polizeistreife hatte beobachtet, wie sich zwei Männer vor der Stadtsparkasse etwas zugesteckt haben. Als die Beamten die Männer kontrollieren wollten, wollten diese wegrennen. Die Polizisten legten einen kurzen Spurt hin und fassten die Verdächtigen. Sie wurden mit auf das Revier genommen. Wie sich dort herausstellte, hatten die beiden sich Drogen in Form von Kräutermischungen zugesteckt.

Wenig später, kurz nach 14 Uhr, wurde die Polizei offenbar vom städtischen Ordnungsamt um Unterstützung in die Grottenau gebeten. Nach ersten Erkenntnissen hatten dort renitente E-Scooter-Fahrer Probleme bereitet. (ina)

