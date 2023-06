Augsburg

Auf Jobsuche mit über 50: "Man fühlt sich, als sei man nichts mehr wert"

Plus Überall in Augsburg fehlt Fachpersonal. Doch dann sind da viele, die erfolglos versuchen, Arbeit zu finden – wegen ihres Alters. Zwei von Tausenden berichten.

Vor fast genau zehn Jahren gibt der Computerbauer Fujitsu eine Entscheidung bekannt: Am Standort in Augsburg wird jede zehnte Stelle gestrichen. Weit mehr als 100 Mitarbeiter sind auf einen Schlag ihren Job los - darunter auch Bernd Klinger, gelernter Informatiker, bis dato 15 Jahre unter anderem als Produkt- und Projektmanager tätig. Damals ist Klinger 47 Jahre alt, heute 57. In seinem Fachgebiet, der IT, hat er seitdem nicht mehr richtig Fuß fassen können - trotz etlicher Bewerbungen. Häufiger Grund für Absagen: zu alt.

Statt in der IT war Bernd Klinger seit seinem Ausscheiden bei Fujitsu in verschiedenen Bereichen tätig - als Hausmeister, als ehrenamtlicher Helfer, als Sachbearbeiter. Dazwischen Weiterbildungen. Aktuell arbeitet er als Sozialbetreuer. Rund 70 Bewerbungen habe er erfolglos verschickt, erzählt der 57-Jährige. Nur einmal habe er einen adäquaten Job gehabt, den er nach einer langwierigen Schulteroperation jedoch ebenfalls verloren habe. Vielfach habe er gehört, er sei zu alt oder es fehle ein Studium, um eingestellt zu werden. "Das passt für mich mit dem Fachkräftemangel gerade in der IT-Branche nicht zusammen", sagt er. Dass sein Wissen und seine Erfahrung nicht mehr gefragt seien, setze ihm zu. "Manchmal frage ich mich, ob ich seit meinem Ausscheiden bei Fujitsu zu einem Menschen zweiter Klasse geworden bin." Er sei einfach zu jung, um ohne Job in die Rente zu kommen. "Ich will und muss arbeiten."

