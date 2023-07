Augsburg

Nach fünf Jahren Pause gibt es in Augsburg wieder ein Bürgerfest

Plus Mit überarbeitetem Konzept für ein Bürgerfest wagt die Interessengemeinschaft Historisches Augsburg einen Neuanfang. Die Vorbereitungen liefen nicht problemlos.

Tollkühne Schwertkämpfer, edel gewandete Patrizier, Spielleute, Landsknechte und Feuergaukler – sie alle tummeln sich vom 4. bis 8. August auf dem Bürgerfest Luginsland der Interessensgemeinschaft Historisches Augsburg. Nach fünfjähriger Pause wagen die Verantwortlichen einen Neubeginn und setzen dabei auf einen neuen Veranstaltungsort.

Denn diesmal wird das fünftägige Fest nicht, wie zuletzt, am Roten Tor gefeiert, sondern auf einem Gelände an der Thommstraße in der Nähe der MAN. Unterhalb des Ausflugslokals Lug ins Land können die Besucher bis zum Augsburger Friedensfest am 8. August auf Zeitreise gehen. Geboten wird ein breites Programm, das im Schatten der Stadtmauer die stolze Geschichte Augsburgs erlebbar machen soll.

