64 Millionen Euro fließen dieses Jahr in Schulbaumaßnahmen in Augsburg

Viele Schulen sind trotz des Sanierungsprogramms in einem schlechten Zustand. Zuletzt wurde das im Dezember nach den Schneefällen deutlich. Dachsanierungen bleiben ein Schwerpunkt.

In diesem Jahr werden in Augsburg 64 Millionen Euro in die Schulsanierung und -erweiterung investiert. Geld, das aufgrund des Bauzustandes und auch der heutigen Anforderungen dringend notwendig ist, unterstrich Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) bei der jährlichen Vorstellung der Schulbaumaßnahmen. "In früheren Jahren wurde nichts getan, das büßen wir jetzt", sagte sie. Ein Schwerpunkt liege nach wie vor in Dachsanierungen, den großen Generalsanierungen und der Modernisierung der Ausstattung.

Ob bei Starkregen im Sommer oder hoher Schneelast im Winter – eine Vielzahl der Augsburger Schuldächer würde unter diesen besonderen Belastungen "ächzen", weiß Wild. Nicht ohne Grund blieben 20 Schulen nach dem Wintereinbruch Anfang Dezember geschlossen. Deshalb würde seit drei Jahren der Fokus verstärkt auf Dachsanierungen gelegt. Ein dichtes Dach ist die "Grundvoraussetzung für alle weiteren Arbeiten im Gebäude", erläuterte Roman Himmelhan vom Schulverwaltungsamt. Zum einen werde so der Werterhalt im Inneren sichergestellt, zum anderen wird statischen Problemen vorgebeugt. An der Berufsschule 6 müssen in den kommenden Jahren mehrere Dächer "dringend saniert" werden. Das Dach der Kerschensteiner Grund- und Mittelschule, sowie der Grund- und Mittelschule Firnhaberau müssen ebenfalls saniert werden. Das Dach der Turnhalle des Jakob-Fugger-Gymnasiums wird ebenfalls saniert. "Die Planungen sind abgeschlossen, sodass die Sanierung starten kann, sobald es die Witterung zulässt", sagte Himmelhan. Die Arbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden. Sie sind Voraussetzung, dass weitere Sanierungsarbeiten an einer der beiden Turnhallen vorgenommen werden können, die derzeit nicht genutzt werden kann.

Neue Toiletten für die Kapellen-Mittelschule in Oberhausen

Die Bandbreite der Sanierungsmaßnahmen streckt sich über dringend erwartete Einzelmaßnahmen, wie die Toilettensanierung der Kapellen-Mittelschule, für die der Stadtrat dieses Jahr nochmals 250.000 Euro zur Verfügung gestellt hat bis zu den laufenden Generalsanierungsmaßnahmen. Allein die Gesamkosten für die Sanierung von FOS/BOS und RWS werden inzwischen mit knapp 115 Millionen Euro beziffert. Der Neubau der Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten, wo vergangenes Jahr der Spatenstich vorgenommen wurde, wird voraussichtlich insgesamt rund 56 Millionen Euro kosten. "Aktuell finden Rohbauarbeiten des Kellergeschosses statt", so Himmelhan.

Das Dach über den zwei Turnhallen des Jakob-Fugger-Gymnasiums wird saniert. Foto: Silvio Wyszengrad

Die digitale Vernetzung und Ausstattung ist ebenfalls ein Bereich in den kontinuierlich hohe Summen fließen. Marcus Radewahn, der im Schulverwaltungsamt für die IT zuständig ist, gab einen Überblick über die geplanten Anschaffungen. So werden bis Ende März alle Schulen mit neuen Kopiergeräten ausgestattet. An 76 Augsburger Schulstandorten werden insgesamt 172 Kopiergeräte ausgetauscht und erweitert. In diesem Jahr müssten auch turnusmäßig an 15 Schulen rund 2000 IT-Hardware-Geräte ausgetauscht werden, genauso wie an fünf Schulen insgesamt etwa 700 Geräte, wie Beamer, Dokumentenkameras, Mediensteuerungen und Displays. "Bei diesen Arbeiten hinken wir aufgrund unserer Personalstärke hinterher", sagte Radewahn. Ohne die richtige personelle Ausstattung könnten diese Arbeiten nicht geleistet werden, betonte auch Martina Wild.

