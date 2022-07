72-Jähriger stirbt wenige Tage nach Wohnungsbrand im Univiertel

Ein Mann wurde durch ein Feuer in seiner Wohnung im Augsburger Univiertel vergangene Woche schwer verletzt. Nun starb er in einer Spezialklinik.

Vergangenen Mittwoch hatte es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Professor-Messerschmitt-Straße im Univiertel gebrannt. Einsatz- und Rettungskräfte fanden in der Wohnung einen lebensgefährlich verletzten 72-jährigen Mann vor. Es wurde ein Hubschrauber angefordert, der den Mann in eine Spezialklinik brachte. Er sei Sonntagnacht aufgrund seiner schweren Brandverletzungen verstorben, teilt nun die Polizei mit.

Die Kriminalpolizei Augsburg hatte die Ermittlungen übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach scheine eine im Bett gerauchte Zigarette den Brand ausgelöst zu haben, so die Polizei. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. (ziss)