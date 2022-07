Mann bei Zimmerbrand lebensgefährlich verletzt: Ursache steht wohl fest

Im Univiertel in Augsburg wurde ein lebensgefährlich verletzter Mann in einer verrauchten Wohnung gefunden. Nun hat die Polizei neue Erkenntnisse zu dem Fall.

Nach einem Brand in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses am Mittwoch gibt es nun neue Erkenntnisse zu dem Fall. Wie berichtet, war an dem Tag in der Professor-Messerschmitt-Straße im Univiertel gegen 13.35 Uhr Rauch aus der Wohnung ausgetreten, etwa durch die Wohnungstür. Einsatz- und Rettungskräfte fanden in der Wohnung einen lebensgefährlich verletzten Mann vor. Es wurde ein Hubschrauber angefordert.

Brand im Univiertel: Bewohner hatte wohl im Bett geraucht

Nun teilt die Polizei mit, dass ein Anwohner zuvor den akustischen Alarm des Rauchmelders bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt hatte. "Die Feuerwehrleute konnten einen 72-Jährigen Mann schwer verletzt aus seiner Wohnung bergen und den Brand löschen", heißt es von der Polizei. Der Bewohner wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Die Kriminalpolizei Augsburg übernahm die Ermittlungen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach scheint eine im Bett gerauchte Zigarette den Brand ausgelöst zu haben, berichtet die Polizei. Durch den Brand entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich. (jaka)