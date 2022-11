Abwassergebühr bleibt in Augsburg stabil – zumindest vorerst

Augsburgs Baureferent Merkle sagt, dass nach zwölf Jahren Stabilität eine Erhöhung gut denkbar gewesen wäre. Allerdings passe sie aktuell nicht in die Zeit.

Die Stadt will die Abwassergebühren in den kommenden drei Jahren bis Ende 2025 konstant halten. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats beschlossen. Seit 2010 ist der Gebührensatz stabil. Pro 1000 Liter Schmutzwasser sind 1,42 Euro fällig (die Menge errechnet die Stadtentwässerung aus der Trinkwassermenge, die in ein Haus geht). Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sagt aber, dass sich diese Stabilität wohl auf Dauer aber nicht halten lassen werde. Eigentlich hätte man sich bereits jetzt Gedanken über eine Erhöhung machen müssen, um auf den Fall vorbereitet zu sein, dass die Abwassermengen aus der Industrie weiter zurückgehen, so Merkle. Angesichts der wirtschaftlichen Lage sei dies nicht auszuschließen. Die dadurch wegfallenden Gebühreneinnahmen müssten dann, weil die Kosten im Wesentlichen gleich bleiben, an anderer Stelle geholt werden. "Ich hätte eigentlich erhöht, aber so etwas passt aktuell nicht in die Zeit", so Merkle im Hinblick auf die aktuelle Belastung der Haushalte durch die Inflation. Sein Nachfolger Steffen Kercher, der im Mai die Geschäfte übernehmen wird, werde 2025 aber womöglich diesen Schritt gehen müssen.

Rund ein Drittel des Augsburger Abwassers kommt von Firmen

Allerdings handelt es sich bei Merkles Szenario um eine Worst-Case-Betrachtung. Der Abwasserbetrieb erwirtschaftete in den vergangenen Jahren trotz Rückgängen beim Abwasser aus der Industrie (unter anderem durch die Stilllegung einer Papiermaschine bei UPM) einen Millionenüberschuss. Allerdings glelang das wohl nur, weil der Einwohnerzuwachs den Rückgang beim gewerblichen Abwasser ausglich. Etwa ein Drittel des Augsburger Abwassers kommt von Firmen, der Rest von Haushalten und aus der Regenwasser-entwässerung von Grundstücken und Straßen. (skro)

Lesen Sie dazu auch