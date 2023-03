Augsburg

07:00 Uhr

Anwohner ärgern sich über geschlossenen Spielplatz "Äußere Ladehöfe"

Plus Seit Weihnachten ist der Spielplatz an der Alpenstraße versperrt. Anwohner fragen sich, warum nichts vorwärts geht. Die Stadt spricht von "erheblichen Sicherheitsmängeln".

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

An der Alpenstraße sind in den vergangenen Jahren viele neue Wohnungen entstanden, die das Gebiet auch für Familien mit Kindern attraktiv machen. Doch wenn es um Spielplätze geht, ist dort nur wenig geboten. Umso ärgerlicher, dass einer der beliebtesten Spielplätze, die Anlage "Äußere Ladehöfe" seit Dezember gesperrt ist. Ein Unding, wie Anwohnerin Christiane Miehling findet. "Es ist so wichtig, dass Kinder sich bewegen und dann sperrt die Stadt diesen schönen Spielplatz monatelang ab", ärgert sich die Großmutter von fünfjährigen Zwillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen