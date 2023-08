Augsburg

vor 35 Min.

Ärgernis oder Fortschritt? So wirken sich die Abstellzonen für E-Scooter aus

E-Scooter dürfen in der Augsburger Innenstadt nur noch in 29 festgelegten Zonen abgestellt werden.

Plus Seit Mai gibt es in der Augsburger Innenstadt eigens ausgewiesene Abstellzonen für E-Scooter. Wie haben sich die Nutzerzahlen in dieser Zeit verändert? Deutlich.

Von Max Kramer

Einiges hat sich im vergangenen Mai in der Augsburger Innenstadt verändert. Da war natürlich vor allem der Start des – inzwischen gescheiterten – Versuchs, aus dem Abschnitt zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen eine Fußgängerzone zu machen. Doch auch abseits des Straßenzugs gab es eine Neuerung, die viele Menschen betraf, die im Stadtzentrum unterwegs sind: Seit Ende Mai dürfen E-Scooter in der Innenstadt nur noch in 29 festgelegten Zonen abgestellt werden – ein Todesurteil für das Modell, das eigentlich ja möglichst viel Flexibilität versprach? Erste Zahlen von Anbietern liefern nun Aufschluss.

Insgesamt 29 Abstellzonen wurden in der Innenstadt definiert, sie liegen 150 bis 300 Meter voneinander entfernt und erstrecken sich auf den Bereich zwischen St. Ulrich und Georgsviertel bzw. zwischen Hauptbahnhof und Oberem Graben. Anlass der Maßnahme war die Beobachtung, dass viele Nutzer die E-Scooter falsch parkten, sodass sie zu Stolperfallen werden konnten. Immer wieder kam es auch zu Fällen von Vandalismus, seit Ende der Pandemie häuften sich zudem Verkehrsverstöße mit E-Scootern. Mehrere Vorstöße, das Problem zu lösen, blieben erfolglos, bis sich Stadt und Betreiber auf das Ende Mai etablierte Modell verständigten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen