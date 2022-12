Alkohol am Steuer: Im Advent wird nicht öfter kontrolliert

Plus Die Augsburger Polizei hat den Verkehr zu jeder Jahreszeit im Blick, eines fällt in der Vorweihnachtszeit allerdings auf.

Weihnachtszeit, Weihnachtsfeierzeit. Auf dem Augsburger Christkindlesmarkt und anderen Märkten fließen derzeit bei betrieblichen und privaten Feiern Glühwein, Punsch und andere alkoholische Getränke. Für manch unvernünftigen Autofahrer kann das zum Problem werden, denn die Polizei kontrolliert auch in der Vorweihnachtszeit - allerdings nicht häufiger als sonst. "Es gibt keine Unterschiede zu anderen Jahreszeiten", sagt Sprecher Siegfried Hartmann auf Anfrage. Die Statistik der Polizei zeigt aber eine überraschende Erkenntnis.