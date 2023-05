Alkohol und Drogen am Steuer: Polizei muss einschreiten

Mehrere Streifen der Augsburger Polizei werden bei Verkehrskontrollen fündig. Eine alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stürzt und muss versorgt werden.

Viel zu tun hatte die Polizei in Augsburg wegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In Oberhausen kontrollierte eine Streife am Samstag frühmorgens einen Autofahrer auf der Stuttgarter Straße. Der Drogentest war positiv auf Cannabis, so die Polizei. Gegen den 23-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen Mitternacht einen Autofahrer auf der Friedberger Straße. Die Beamten nahmen bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. Sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und der Fahrer wurde mit zur Polizeiinspektion genommen. Am Sonntagmittag in Lechhausen fiel einer Polizeistreife ein weiterer alkoholisierter Autofahrer auf der Meraner Straße auf. Ein Test ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Beide Fahrer müssen sich wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

Am Pfingstsonntag stürzte kurz vor Mitternacht eine 25-Jährige von einem E-Scooter in der Ulmer Straße. Sie war laut Polizei mit knapp 1,7 Promille unterwegs. Die Frau kam mit Schürfwunden und einer Platzwunde am Kopf zur medizinischen Versorgung in das Uniklinikum Augsburg. Gegen die 25-Jährige wird nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss ermittelt. (eva)