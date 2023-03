Augsburg

Alt und neu: Warum sich Augsburgs Verkehrsschilder ändern

Vom Pferde-Fuhrwerk bis zum Geisteradler: Wie sich Beschilderungen im Straßenverkehr verändern, sieht man in an einer großen Wand im städtischen Schilderdepot an der Schwimmschulstraße.

Plus In Deutschland gibt es über 400 verschiedene Verkehrszeichen. Was sich in Augsburg ändert und warum zusätzliche Erklärungen nötig sind.

Von Eva Maria Knab

Nein, es war kein Schildbürgerstreich. Kürzlich entfernten Mitarbeiter des städtischen Tiefbauamtes ein seltsam aussehendes Verkehrsschild, das an der Hans-Böckler-Straße im Stadtteil Lechhausen stand. Darauf waren ein Pferde-Fuhrwerk, ein Traktor und ein schwarzer Pfeil abgebildet. Das Schild wies darauf hin, dass landwirtschaftliche Fahrzeuge eine andere Route nehmen müssen. Allerdings: Die Zeit, in der Bauern mit Pferdegespannen unterwegs waren, ist in Augsburg schon lange vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

