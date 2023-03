Am Augsburger Bahnpark stehen jetzt "Kultainer"

Im Augsburger Stadtteil Hochfeld soll ein lebendiges Kultur-Quartier entstehen. Um welche Angebote es geht und wer mitmacht.

Ähnlich wie Eisenbahnwaggons stehen nun vier schwarz-weiße Container vor dem Augsburger Bahnpark. „Nicht um bewegt zu werden, sondern um Bewegung in den Stadtteil zu bringen“, sagt Wolfgang Hauck, Initiator des Projekts. Der Plan ist, mit einem neuen Kulturquartier und einem vielfältigen Programm mehr Leben ins Hochfeld zu bringen. Weitere Partner werden gesucht.

Der Kulturverein "die Kunstbaustelle" aus Landsberg hat in der Vergangenheit verschiedene Projekte im Bahnpark realisiert, etwa das Dialogformat "Tisch der Generationen" oder einen Europatag der Jugend zum Thema Reisen mit Interrail. Nun bringt der Verein vier mobile Kulturstationen in umgebauten Bürocontainern in die Stadtteilarbeit ein.

Der Bahnpark in Augsburg soll ein Ort für Begegnung und Austausch sein

Der Stadtteil Hochfeld wird offiziell als "Planungsraum IX" bezeichnet. Er wird aktuell durch die Industriebrache des Bahnbetriebsgeländes dominiert. Der benachbarte Bahnpark will sich in den kommenden Jahren mit seiner Sammlung von Lokomotiven als Lernort für europäische Kultur- und Technikgeschichte etablieren. In diesem Zusammenhang soll sich ein Stadtteil- und Kulturzentrum entwickeln. Das Projekt "Planungsraum IX" setzt auf eine Vernetzung mit Interessen- und Aktionsgruppen, mit Künstlerinnen und Künstlern und der kommunalen Verwaltung. "Wir wollen den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Ort für Begegnung und Austausch bieten", sagt Markus Hehl, Geschäftsführer des Bahnparks.

Der Verein die Kunstbaustelle will an diesem neuen Standort als Koordinator, Mediator und Akteur wirken, um die Kooperationen und Partizipation unterschiedlicher Akteure zu bündeln. Es soll Programme für Treffen und Veranstaltungen geben, die alle bürgernah und niederschwellig sind. "Was noch als verlassene Industriebrache wahrgenommen wird, kann schon bald ein neues attraktives Quartier in Augsburg werden und in dessen Mittelpunkt der Bahnpark steht", so Vereinsvorstand Wolfgang Hauck. Das Projekt hat im März mit der Ankunft der "Kultainer" begonnen. Nun sucht der Verein noch Mitwirkende, Ideengeber und Neugierige. Im Gespräch sind Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Filme und Netzwerktreffen, aber auch Informationsveranstaltungen zum Baugebiet. (eva)