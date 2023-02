Am Freitag wird im Augsburger Nahverkehr gestreikt

In einer ungewöhnlichen Aktion tun sich Verdi und die Fridays-for-Future-Bewegung zusammen. Es geht um mehr Lohn, aber auch um die Bedeutung des Nahverkehrs.

Fahrgäste von Bus und Straßenbahn müssen sich am kommenden Freitag wohl eine Alternative suchen: Die Gewerkschaft Verdi kündigt im Zuge der laufenden Gehaltsverhandlungen auch in Augsburg einen Ausstand an. Der Streik läuft, wie in einigen anderen deutschen Städten auch, gemeinsam zur angekündigten Demonstration von Fridays for Future. Beide Organisationen kündigen gemeinsame Aktionen an, um auf die Bedeutung des öffenlichen Nahverkehrs beim Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Man habe in den laufenden Tarifverhandlungen seitens der Arbeitgeber bisher kein konkretes Angebot vorgelegt bekommen, heißt es von Verdi. „Die Sorge ist groß, dass die Unterfinanzierung des ÖPNV durch die öffentliche Hand auf ein Neues auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden soll. Die Beschäftigten werden sich das nicht gefallen lassen und jetzt verstärkt für ihre Forderungen kämpfen“, so der stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiter, Sinan Öztürk. Neben den Verkehrsbetrieben ist auch die Stadtwerke-Beschäftigungstochter ASG vom Streik betroffen.

Streik im Augsburger Nahverkehr: Unklar ist, ob es einen Notfahrplan gibt

Die Stadtwerke konnten am Dienstag noch nicht sagen, ob es einen Notfahrplan geben wird. Hintergrund ist, dass nicht alle Fahrer und Fahrerinnen bei Verdi organisiert sind bzw. nicht in Streik treten möchten. Bei vergangenen Streiks hatten die Stadtwerke angesichts der geringen Zahl der zum Dienst erschienenen Fahrer und Fahrerinnen und der Unplanbarkeit von Verbindungen aber auf einen Notverkehr verzichtet.

Verdi nahm am Dienstag auch zur geplanten Taktausdünnung bei Bussen ab 20. März Stellung (20- statt 15-Minuten-Takt). Wie berichtet sehen sich die Stadtwerke angesichts des Personalmangels zu diesem Schritt gezwungen. „Selbstverständlich brauchen wir einen gut ausgebauten und gut funktionierenden ÖPNV“, so Katharina Wagner, Gewerkschaftssekretärin im Bereich Nahverkehr bei Verdi. „Die Menschen haben ein Recht auf Zugang zu klimafreundlicher Mobilität, die bezahlbar sein muss. Ein guter ÖPNV ist jedoch nur mit ausreichendem Personal zu gewährleisten", so Wagner. Um Personal zu halten und neues dazuzugewinnen, müsse die Bezahlung auch besser werden. "Dazu haben die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen jetzt die Möglichkeit“, erklärte Wagner. Stadtwerke-Chef Walter Casazza hatte vor kurzem erklärt, dass er davon ausgehe, dass von den Arbeitgebern ein Signal kommen werde, was die Bezahlung und die Attraktivität des Fahrerberufs betrifft.

Am Donnerstag Streik bei der Müllabfuhr

Im Zuge der aktuellen Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst kündigte Verdi für kommenen Donnerstag wieder einen Streik bei der Müllabfuhr an. „Die Kolleginnen und Kollegen der Straßenreinigung und der Müllabfuhr machen mit diesem erneuten, jetzt gemeinsamen Ausstand auf die Probleme des Niedriglohnbereiches des öffentlichen Dienstes aufmerksam.“, so Gewerkschaftssekretär Florian Böhme. Sollte es am Donnerstag nötig werden, den Winterdienst fahren zu lassen, werde dies über eine Notvereinbarung sichergestellt, so Verdi.

