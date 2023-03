Am Montag wird in Augsburg erneut im Nahverkehr gestreikt

Verdi ruft im Augsburger Nahverkehr erneut zum Streik auf. Die Stadtwerke gehen, wie vor zwei Wochen, davon aus, dass sich kein Notfahrplan umsetzen lässt.

Der Augsburger Nahverkehr wird am kommenden Montag, 20. März, erneut bestreikt. Die Stadtwerke bitten die Fahrgäste, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen. Man gehe davon aus, dass der Nahverkehr wieder weitgehend zum Erliegen kommt und kein Notfahrplan angeboten werden kann. Beim ersten Warnstreiktag am 3. März blieben die rund 140 Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke im Depot. Es waren nur Fahrzeuge auf drei fremdvergebenen Stadtteillinien unterwegs.

Die Gewerkschaft Verdi hat in der bundesweiten Tarifrunde das Fahrpersonal und die Belegschaft der Werkstätten und der Verkehrslenkung zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Verdi fordert für die Beschäftigten des Nahverkehrs - ebenso wie in den Verhandlungen für den öffentlichen Dienst - 10,5 Prozent mehr Lohn. Zuletzt beklagten Gewerkschaft und Betriebsrat auch, dass die Arbeitsbedingungen schwieriger geworden seien, sodass die Gewinnung von Nachwuchs ein Problem ist.

Streik im Augsburger Nahverkehr: Vor zwei Wochen gab es Staus und mehr Radverkehr

Man bitte Fahrgäste, auf Regionalbusse oder den innerstädtischen Eisenbahnverkehr auszuweichen, so die Stadtwerke. Externe Busunternehmen einzusetzen, komme wegen der fehlenden Einarbeitung des Personals und der fehlenden technischen Ausstattung von fremden Bussen nicht infrage. Am ersten Warnstreiktag vor knapp zwei Wochen gab es in Augsburg ein höheres Stauaufkommen. Zudem stiegen viele Pendler und Pendlerinnen sowie Schüler und Schülerinnen aufs Fahrrad um. Die städtischen Fahrradzählstationen registrierten an diesem Tag deutlich mehr Radverkehr. An der Konrad-Adenauer-Allee wurden damals mit 3600 vorbeifahrenden Rädern etwa 900 mehr als am Vortag registriert.

Der Warnstreiktag fällt zusammen mit dem ersten geplanten Tag des eingeschränkten Fahrplankonzepts im Busverkehr, auf das die Stadtwerke angesichts von Krankenstand und anstehenden Straßen-Großbaustellen mit Schienenersatzverkehr umsteigen werden. Der 20-Minuten-Takt beim Bus tagsüber (bisher 15 Minuten) wird nun faktisch erst ab Dienstag gelten. Auch im Abendangebot wird es dann zu Einschränkungen kommen.