Prozess in Augsburg

06:00 Uhr

Anklage gegen "54er": Erster Prozess um Oberhauser Drogenring startet

Graffiti an einer Wand am Drei-Auen-Platz in Oberhausen: Eine Bande soll dort Drogen verkauft haben.

Plus Die Staatsanwaltschaft will zwei Männern die Beteiligung an einer Bande nachweisen, die in Augsburg Drogen verkauft haben soll. Die Verteidiger kündigen Widerstand an.

Von Jan Kandzora

Sie hatten sich extra ein Zimmer in einem Hotel in Gersthofen angemietet, um die Ware dort zu lagern. 230 Gramm Marihuana waren es in dem Fall, die portioniert und verpackt und im Hotel selbst und am Drei-Auen-Platz in Oberhausen an Abnehmer verkauft werden sollten. So sieht es zumindest die Staatsanwaltschaft. Zu einem Verkauf dieser Ware kam es jedenfalls nicht mehr, am 2. Dezember durchsuchte die Kriminalpolizei neben diversen Wohnungen der Verdächtigen auch das Hotelzimmer und beschlagnahmte dort den Drogenrucksack; es war bereits die zweite große Razzia in dem Komplex gewesen. Nun startet der erste von mehreren Prozessen um zwölf Jugendliche und junge Männer, die in U-Haft sitzen und Teil eines Drogenrings gewesen sein sollen. Es geht um geplante Drogendeals im Kilobereich und viel Geld; die Hintergründe sind komplex.

