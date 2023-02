Tagsüber weniger Fahrten von Bus und Tram: Stadtwerke schränken Angebot ein

wer in einem der neuen wohnviertel provino-, martini-park oder studentenviertel provinostraße wohnt - also tausende (!) neue bürgerinnen und bürger, - fragt sich: von welchem ÖPNV sprecht Ihr eigentlich??? und wer zum textilmuseum tim will und bei der entsprechenden haltestelle aussteigt, läuft erst einmal, wer zum staatstheater (interimsspielstätte) will, ebenso... ganze neue viertel werden überhaupt nicht erst in den ÖPNV einbezogen! im schlachthofquartier und beim ex-OBI entstehen neue wohnquartiere für tausende menschen: richten die swa ihren blick wenigstens in die zukunft und planen entsprechend, b e v o r sich alle dort in ihre PKW setzen (müssen)? ach so, stimmt, Ihr habt ja keine bus- und tramfahrer*innen... schlaft weiter.

