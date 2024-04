Auf dem Augsburger Stadtmarkt öffnet ein neuer Käsestand

Feinkost Erbas hat jetzt einen zweiten Laden in der Viktualienhalle. Weitere Neueröffnungen stehen demnächst an.

Am Augsburger Stadtmarkt gibt es ein neues Geschäft. Es ist ein Käseladen mit dem Namen "Dreikäsehoch" in der Viktualienhalle. Betrieben wird der Stand von einem alten Bekannten, der am Stadtmarkt seit vielen Jahren vertreten ist. Ibrahim Erbas und Sohn Mehmet Erbas vom gleichnamigen Geschäft Feinkost Erbas haben sich vergrößert. Verkauft werden am Stand, in dem zuletzt Feinkost Schlemmermeyer saß, Käsespezialitäten und Aufstriche. Das Angebot unterscheidet sich vom eingeführten Laden, der gegenüberliegt.

Weitere Neueröffnungen stehen an. In der Bäckergasse soll demnächst eine vegane Bäckerei eröffnen. Dort, wo früher Irene Fritsche ihre Backwaren verkaufte, wird Tim Dietrich eine vegane Bäckerei eröffnen. Das 'Elvie' soll nicht nur ein Verkaufsstand sein, sondern auch ein Ort für Nachhaltigkeit und der Gesundheit, heißt es vom künftigen Betreiber. In der Viktualienhalle hat Feinkost Thassos hat den ehemaligen Stand "Kas & Co" übernommen, Umbauten laufen. (möh)

