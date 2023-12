Augsburg

Auftrieb nach frostigem Start? So läuft das Weihnachtsgeschäft in Augsburg

Plus Die Innenstadt erlebt am Wochenende enormen Andrang. Zufrieden mit dem Weihnachtsgeschäft sind aber nicht alle Händler. Was sie kritisieren - und was gefragt ist.

Von Max Kramer

Um etwa 10.45 Uhr geht am Ernst-Reuter-Platz erst mal nichts mehr, zumindest für die, die mit dem Auto gekommen sind. Das Parkhaus mit seinen knapp 400 öffentlichen Plätzen ist an diesem Samstagvormittag voll, Richtung Grottenau und Fuggerstraße stauen sich die Autos. Die junge Familie Schuster hat einen Platz ergattert, die vier biegen nach rechts ab Richtung Innenstadt. "Wir holen nach, was wir letzte Woche nicht geschafft haben", sagt Vater Philipp, der mit Frau und zwei Söhnen aus dem Landkreis Augsburg angereist ist. Wegen der Schneefälle habe man am vergangenen Samstag nicht kommen können, jetzt müsse man "dringend" Weihnachtsbesorgungen machen. "Und wie man sieht, sind wir damit heute nicht allein."

Das Ernst-Reuter-Parkhaus in der Augsburger Innenstadt war am Samstagvormittag ab etwa 10.45 Uhr voll. Foto: Klaus Rainer Krieger

Die Augsburger Innenstadt hat am Wochenende einen enormen Andrang erlebt. In der Fußgängerzone Annastraße etwa registrierte der Datenanbieter Hystreet am Samstag mit knapp 40.000 die höchste Passantenzahl an einem Adventswochenende seit Beginn seiner Erhebung 2020. Gleiches galt für den Bereich Philippine-Welser-Straße. Genau dort liegt das Geschäft "Vom Fass". Es hat "klassische" Weihnachtsgeschenke im Sortiment, von Spirituosen über Essige und Öle bis hin zu Feinkost - und erlebt am Samstag eine Art Wiedergutmachung: "Der Tag war so, wie ein Samstag im Weihnachtsgeschäft normalerweise läuft und laufen sollte", sagt Betreiberin Monika Loncar. Restlos zufrieden klingt anders.

