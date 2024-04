Augsburg Open feiert Geburtstag: Zum 20. Mal ein Blick hinter die Kulissen

Zum Jubiläum gibt es innerhalb von vier Tagen wieder mehr als 400 Termine, bei denen die Menschen Augsburg besser kennenlernen können.

Seit 20 Jahren ermöglicht die Veranstaltungsreihe "Augsburg Open" einen Blick hinter die Kulissen. Zum 20. Jubiläum öffnen in diesem Jahr mehr als 120 Unternehmen, Behörden und Organisationen aus der Region ihre Türen. Vom 2. bis zum 5. Mai gibt es rund 450 Führungen und Vorträge. Der Ticketverkauf ist bereits abgeschlossen. Lediglich für Angebot der Altenhilfe Augsburg - Tagespflege Seniorenzentrum Servatius ist noch eine Anmeldung möglich. Neue Partner der städtischen Vermarktungs-Agentur "Augsburg Marketing" sind in diesem Jahr unter anderem das Finanzamt Augsburg-Stadt und das Cinestar-Kino. Das Finanzamt bietet unter anderem eine Fahrt mit dem einzigen Paternoster in Augsburg an, während das Kino die Technik zur Filmvorführung zeigt. Weitere Highlights: ein Sonnenaufgang auf dem Müllberg, ein Rundgang durch das Krematorium, eine Besichtigung der Augsburger Allgemeinen oder ein Besuch des Hubschrauberlandesplatzes auf dem Dach der Uniklinik.

Polizei Augsburg bietet Führungen durch Arrestzellen an

Für City-Manager Heinz Stinglwagner geht es bei Augsburg Open darum, Türen zu öffnen, die sonst geschlossen bleiben. Die Bürger wollten ihre Stadt immer noch besser kennenlernen, dadurch halte sich das Interesse." Daneben nutzen viele Betrieber die Gelegenheit, um sich als Arbeitgeber zu präsentieren und Nachwuchs auf sich aufmerksam zu machen. Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing freut sich, dass der Zuspruch auch für die Jubiläumsausgabe wieder sehr hoch war. 64 der 139 unterschiedlichen Führungen seien komplett ausgebucht. "Das Angebot wird gut angenommen und durch die Umstellung auf die Onlinebuchung in Coronazeiten haben wir uns auch eine neue Zielgruppe erschlossen." Insofern beginne man jetzt schon damit, das Programm für das kommende Jahr zusammenzustellen.

