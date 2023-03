Augsburg

15:50 Uhr

Augsburg will 1000 neue Bäume pflanzen

Plus Die Stadt will bis 2025 in der Innenstadt und im Innovationspark aufforsten. Die Bäume erhalten Feuchtigkeitssensoren, um sie durch Trockenperioden zu bringen. Der Bund zahlt acht Millionen Euro.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg wird bis Ende 2025 knapp 1000 neue Bäume in der nördlichen Innenstadt (70 bis 100 Bäume) sowie im Innovationspark (bis zu 850 Bäume) pflanzen. Diese Neupflanzungen sollen mit Feuchtesensoren ausgestattet werden, um angesichts des Klimawandels die notwendige Gießhäufigkeit besser im Blick zu haben. Der Haushaltsausschuss des Bundestags bewilligte am Mittwoch rund acht Millionen Euro aus einem Programm zur Anpassung von Städten an den Klimawandel. Die ersten Pflanzungen in der Innenstadt soll es in diesem Herbst geben.

