Augsburg will die Besucherinnen und Besucher am Stadtmarkt zählen

Der neue Marktamtsleiter Wolfgang Färber sieht den Augsburger Stadtmarkt vor Herausforderungen. Es werde absehbar schwierig, die Zahl der momentanen Betreiber zu halten, auch weil in vielen Betrieben die jetzigen Betreiber altersbedingt aufhören wollen und unklar ist, ob es Nachfolger gibt. Man versuche, über Kooperationen mit dem Umland Nachfolger zu finden.

"Leerstände lassen sich schnell füllen, wenn man noch mal einen gastronomischen Betrieb reinnimmt. Aber wir wollen nicht den Kern verwässern. Der längerfristige Nutzen geht vor einem Schnellschuss in der Gemüsegasse oder Fleischhalle", so Färber. Die Fleischhalle brauche ein neues Label, womöglich auch verbunden mit einem Ende der Spartentrennung. Zu den Diskussionen über eine Ausweitung der Öffnungszeiten sagte Färber zuletzt im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats, dass diese nicht Priorität habe. "Es geht jetzt erst einmal darum, bestehende Zeiten zu verfestigen. Über Verlängerungen kann man dann nachdenken, wenn dieses Ziel erreicht ist." Man werde beim Thema Öffnungszeiten nicht hart durchgreifen, weil ja auch Familienbetriebe besondere Anforderungen haben. "Aber es kann auch nicht sein, dass jemand bei Regen gar nicht öffnet", so Färber.

Ein Laden soll als Schaufenster für den Stadtmarkt dienen

Er kündigte an, dass man auf dem Stadtmarkt in einem nächsten Schritt Besucherzählungen vornehmen werde, um mehr Aufschlüsse über das Kundenverhalten zu bekommen. Die Pläne für einen "Concept-Store" in der Annastraße, der eine Art Schaufenster für den Stadtmarkt sein soll, werden weiterverfolgt. Die 350.000 Euro Kosten sind trotz eines Zuschusses der Stadt nicht abgedeckt. Denkbar sei, das Geschäft mit einer Gastronomie zu verknüpfen. Dazu laufe ein Interessenbekundungsverfahren. (skro)

