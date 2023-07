Augsburger Anekdoten: Plärrermethoden im Linienbus und ein Söder-Hemd

Ein Busfahrer verwirrt die Fahrgäste mit seiner Fahrtroute, ein Verkehrsschild wirft Fragen auf - und ein Söder staunt über die Mode eines Augsburger JU-Mitglieds.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Eine Extrarunde

"Wollt Ihr noch eine Runde fahren?", wird es bald wieder an den Fahrgeschäften am Plärrer heißen - in vier Wochen geht es los. Wenn als Antwort die meisten Besucher "Ja" kreischen - ertönt ein lautes Signal, das die Extrarunde einläutet. Im 32-er Bus hätte das kürzlich alles erklärt. Denn derzeit hält der Bus am Königsplatz, wenn er in Richtung Uniklinik/BKH fährt an einem anderen Bahnsteig. Statt A4 ist es A2 - eigentlich kein großes Problem, schließlich sind beide Bahnsteige in Sichtweite. Als vergangene Woche also ein Bus aus alter Gewohnheit am Bahnsteig A4 hielt, wechselten die Fahrgäste einfach rüber. Der Bus fuhr lange nicht los und als er losfuhr, ging es nicht wie sonst in die Halderstraße, sondern in einer scharfen Rechtskurve in die Schaezlerstraße. Fragenden Blicke aller Orten schließlich gab es keine Durchsage. Baustelle, Unfall, oder was könnte der Grund dieser veränderten Wegstrecke sein? Eine Antwort gab es nicht. Aber schon schnell war alles klar. Gleich in die Holbeinstraße bog der Fahrer wieder nach rechts ab und in die Fuggerstraße ebenfalls, um kurze Zeit später - und täglich grüßt das Murmeltier - wieder am Königsplatz zu stehen, aber diesmal am richtigen Bahnsteig. "Wollt Ihr noch eine Runde?". Der Fahrer fragte das nicht - interessant wäre die Antwort gewesen.

Alle Reese, oder was?

Sie haben sich ja schon etwas gedacht, damals, als die Reeseallee ihren Namen erhielt. "Allee", das verleiht selbst dem kargsten Straßenzug etwas Erhabenes. Mit der Erhabenheit kann es aber schnell vorbei sein – etwa, wenn man das Wort von den Zwängen der richtigen Schreibweise befreit. Kaum auszumalen, wenn aus der Reeseallee eine "Reisallee" würde, oder – Bierfreunde, aufgepasst – ein "Reese-Ale". Nun, ganz so entehrend war das, was der Mitarbeiter irgendeiner Baustellen-Firma der Reeseallee da kürzlich antat, nicht. Aber doch so, dass eine empörte Leserin von einer "Blamage" spricht. Tatort Ackermannstraße: Auf verschiedenen Umleitungsschildern stand dort nicht etwa Reeseallee, sondern die um ein "e" kastrierte Version "Reesealle". Ein versehentliches Orthografie-Malheur? Ausdruck des Umstands, dass der Mitarbeiter nach kräftezehrender Arbeit schlicht "alle" war? Oder gar Plädoyer für einen "Shared Space", eine Verkehrszone also, in der alle Autos, Fahrräder und Fußgänger gleichermaßen unterwegs sein dürfen? Egal. Jetzt aber alle: Reese!

Christopher Andersen mit seinem Söder-Hemd beim Augsburger CSU-Parteitag. Foto: Peter Fastl

Söder auf dem Hawaii-Hemd

Schräge Vögel, unkonventionelle Typen - man kann nicht gerade behaupten, dass der CSU-Nachwuchs in der Jungen Union dafür besonders bekannt wäre. Man trifft doch eher jene, die auf eine klassische Parteikarriere aus sind. Augsburg allerdings hat ein JU-Chef, der auf einen angepassten Kurs wenig gibt. Christopher Andersen ist Vorsitzender der JU für die Stadtteile Bärenkeller, Kriegshaber und Oberhausen. Sein Erkennungszeichen ist eine pinke Sonnenbrille, die JU-Sitzungen hält er auch mal im Hähnchen-Fast-Food-Lokal "KFC" ab - und sein Ortsverband fordert die Legalisierung von Cannabis. Ganz anders als Markus Söder, der in seinen Reden landauf und landab derzeit oft vor der Freigabe der Drogen warnt - auch an diesem Montag, als es beim Parteitag der Augsburger CSU sprach. Christopher Andersen war natürlich auch da - und zog sofort die Aufmerksamkeit des Parteichefs auf sich. Denn er trug eine Art Hawaii-Hemd, bedruckt mit vielen Söder-Porträts. Waren da auf dem Hemd etwa auch Hanfblätter zu sehen? Nein - so weit ging der JUler dann doch nicht. Es handelte sich bei dem Aufdruck um harmlose Palmblätter.