Augsburger City-Galerie mit guten Noten im bundesweiten Vergleich

Die Mieter der City-Galerie haben das Center bewertet und ihm eine gute Note ausgestellt. Im bundesweiten Vergleich liegt die Passage weit oben im Ranking.

400 Einkaufscenter in ganz Deutschland hat Ecostra, eine Wirtschafts-, Standort- und Strategieberatung, unter die Lupe genommen und die Zufriedenheit der Mieter abgefragt. Dabei ging es nicht etwa um Optik oder Lage der Einkaufsmeilen, sondern rein um den wirtschaftlichen Erfolg der Geschäfte. Die Augsburger City-Galerie erhielt die Durchschnittsnote 2,33 und platziert sich damit im Ranking des "Shoppingcenter Performance Report Deutschland" auf einem Platz weit oben. Aktuelle Leerstände in der City-Galerie füllen sich wieder. Erste Mieter sind bekannt.

Mit Platz 29 unter den 400 Centern belegt Augsburg einen guten Platz. "Shopping-Center stehen derzeit enorm unter Druck, insofern ist die Bewertung für Augsburg ein gutes Zeugnis. Da kann man sagen, da läuft´s", ordnet Joachim Will, Geschäftsführer von Ecostra, ein. Die Center in Ulm beispielsweise liegen im Ranking weit hinter Augsburg. Stimmberechtigt waren rund 60 der knapp über 100 Mieter. 21 Davon haben an der Umfrage zum Performance Report teilgenommen. "Das ist ein guter Wert", so Will. Dass nicht alle Mieter stimmberechtigt waren, hänge damit zusammen, dass nur jene Unternehmen teilnehmen konnten, die auch Stores in anderen deutschen Einkaufszentren betreiben. Aufgabe war es nämlich, die Umsatzleistung in Augsburg im Vergleich zu jenen in anderen Lagen mit Schulnoten zu bewerten.

Leerstände in der City-Galerie sind bereits nachvermietet

Bei dem Report werden ausschließlich die Mieter befragt, allerdings ließe sich daraus auch ein Rückschluss auf die Kundenzufriedenheit ziehen. "Wenn die Umsätze gut sind, sind wohl auch die Kunden zufrieden", so Will. Welche Faktoren konkret hinter dem guten Abschneiden in Augsburg stecken, sei nicht erhoben worden.

Seit 2011 gibt es den "Shoppingcenter Performance Report Deutschland". Die Augsburger City-Galerie schloss stets mit einer 2 vor dem Komma ab. Schlechtester Wert war 2021 eine Durchschnittsnote von 2,63. Dafür vergaben die Mieter 2019, also vor Corona, eine 1,9. Das Hanse Center in Bentwisch bei Rostock erhielt in diesem Jahr die Note 1,43 und steht an der Spitze des Rankings. Dort, so Joachim Will, seien Flächen bereits Jahre im Voraus an neue Mieter versprochen, so groß sei die Nachfrage.

Was sich aktuell in der City-Galerie in Augsburg tut

In der Augsburger City-Galerie gibt es dagegen derzeit einige Leerstände. Diese seien aus verschiedenen Gründen schwerer nachzubesetzen, als noch vor einigen Jahren - das habe aber nicht zwingend mit fehlender Nachfrage zu tun. 90 Prozent der aktuell feien Areale seien bereits wieder vergeben, sagte Center-Manager Axel Haug im Juli. Manchmal dauere es nur länger, bis Flächen übergeben werden können - beispielsweise, wenn der Vormieter in einem Insolvenzverfahren steckt.

Zuletzt ist in die ehemalige Gerry-Weber-Fläche ein besonderes Tattoo-Studio eingezogen. Auch die Fläche von Görtz ist bereits wieder vergeben. Es wird wieder ein Schuhhändler einziehen. Nachbelegt sind laut Axel Haug auch die Flächen von Biogena und Yves Rocher. In letztere wird Subway einziehen und das Snack-Konzept im Erdgeschoss ergänzen. Dort hatten zuletzt die türkische Fast-Food-Kette Cigköftem, der Tex-Mex-Imbiss Chantico und das Café Pille Palle eröffnet.