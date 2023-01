Augsburg

vor 18 Min.

Augsburger Klimaaktivisten sind bei Protest gegen Abriss von Lützerath dabei

Plus Rund zehn Augsburger Aktivistinnen und Aktivisten sind bereits zu den Protesten nach Lützerath gereist, andere wollen folgen. Im Klimacamp werden Sachspenden für sie gesammelt.

Von Miriam Zissler

In diesen Tagen ist der kleine Weiler Lützerath in Nordrhein-Westfalen im Fokus der Öffentlichkeit. Mehrere Tausend Menschen haben dort bereits in den vergangenen Tagen an Protesten gegen die geplante Räumung teilgenommen. Der Energieversorgungskonzern RWE möchte dort den Braunkohletagebau Garzweiler ausdehnen. Klimaaktivisten aus Augsburg sind auch vor Ort oder machen sich demnächst auf den Weg. Es sind aber auch Aktionen in Augsburg geplant.

