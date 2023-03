Augsburger Messe erhöht die Preise für Aussteller – das passt nicht jedem

Plus Ein Aussteller beklagt, dass bei der "Jagen und Fischen" die Preise stark erhöht wurden. Messechef Rau widerspricht und führt Gründe für das geänderte Tarifmodell an.

Die Messe "Jagen und Fischen" ist eine Eigenveranstaltung der Augsburger Messe GmbH. 25.000 Besucherinnen und Besucher kamen in diesem Jahr zur dreitägigen Veranstaltung. Messechef Lorenz Rau zeigte sich danach mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ein langjähriger Aussteller, der sich nicht namentlich zitieren lassen möchte, sieht es aber anders: "Es haben Aussteller gefehlt, deshalb waren die Hallen auch nur zum Teil belegt." Der Kritiker nennt die gestiegenen Standgebühren als Argument, warum die Resonanz zurückgegangen sei. Dies könnte dauerhaft so bleiben, lautet die Befürchtung. Die Messe Augsburg widerspricht.