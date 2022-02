Augsburgerin schafft es bei Casting-Show "DSDS" unter die besten 25

Raphaela Spirydowicz hat sich bei "Deutschland sucht den Superstar" in die nächste Runde nach Italien gesungen. Die Jury war nicht nur von ihrer Stimme begeistert.

In der vierten Castingfolge bei der Show " Deutschland sucht den Superstar" hat die gebürtige Augsburgerin Raphaela Spirydowicz die Jury mit ihrem Auftritt überzeugt. Wenn die 27-Jährige nicht gerade singt, arbeitet sie in einer Augsburger Modeboutique im Online-Marketing. Davor schloss sie ein Studium im Mode-, Trend- und Markenmanagement ab. "Die Mode ist auf jeden Fall meine zweite Leidenschaft. Darin kann ich mich auch ausdrücken", sagt sie. Trotzdem würde sie das jederzeit für ihren Traum aufgeben, beruflich in der Musikbranche durchzustarten. "Wenn ich singe, kann ich ich selbst sein und fühle mich kraftvoll und sicher", erzählt Spirydowicz. Was sie noch an der Musik liebt, ist, dass sie einen "über das Leben lang begleitet und dann zur Erinnerung an bestimmte Lebensphasen wird".

Ihr Umfeld habe sie schon lange dazu animiert, zu einer Castingshow zu gehen, gesteht sie. Vergangenes Jahr hat sie dann beschlossen, den Schritt zu wagen: "Ich habe mir vorgenommen, endlich über meinen Schatten zu springen und meine Komfortzone zu verlassen, um für meinen Traum einzustehen." Es folgte also die Bewerbung bei DSDS: "Ich fand die neue Jury ziemlich cool und vor allem, dass Musikproduzent Toby Gad dabei ist."

Beim Casting war die DSDS-Kandidatin Raphaela Spirydowicz sehr nervös

Obwohl Raphaela Spirydowicz schon bei kleineren Veranstaltungen aufgetreten ist, war sie beim Casting sehr nervös: "Ich war unglaublich aufgeregt und habe das auch ständig in den Interviews und beim Auftritt gesagt." Das Publikum habe bei den Auftritten durch die hohen Fensterwände direkt zugesehen. "Es hat sich für mich nach einem großen Moment angefühlt, vor so einer Jury und Kulisse zu singen. Ich wusste, dass das meine Chance war", sagt die 27-Jährige. Vor der Jury, bestehend aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad, performt Raphaela Spirydowicz den Song "Figure" von Jessie Reyez. "Durch dieses Lied fühle ich mich sehr kraftvoll." Die Jury war begeistert und sagt, sie habe eine einzigartige Stimme. Juror Florian Silbereisen fällt auch etwas anderes ins Auge.

Er macht eine Bemerkung zu Raphaelas neonleuchtenden pinkfarbenen "Glücksschuhen". "Wenn ich mit deinen Schuhen so singen kann wie du, würde ich mir die auch gern ausleihen", scherzte Silbereisen. Etwas später trat Spirydowicz noch mal mit einem anderen Song vor die Jury. Auch da konnte sie überzeugen und wurde unter die diesjährig besten 25 Kandidaten und Kandidatinnen gewählt. "Ich konnte es gar nicht fassen und war so stolz auf mich, dass ich meinem Traum näher gekommen bin." Jurorin Ilse DeLange habe ihr gesagt, dass sie einem einzigartigen und besonderen Typen entspreche, erzählt Spirydowicz. Sie hat es in die nächste Runde geschafft und wird ihr Talent nun im Auslands-Recall in Italien weiter unter Beweis stellen müssen.

