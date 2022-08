Auto erfasst 14-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt

Bei einem Unfall am Kennedy-Platz nahe des Augsburger Staatstheaters wurde ein junger E-Scooter-Fahrer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag kurz vor 14 Uhr. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 14-Jähriger mit einem Elektroroller eine rote Ampel an der Kreuzung am Kennedy-Platz missachtet.

Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Jugendlichen mit der Motorhaube. Der Teenager wurde demnach mit leichten Verletzungen in die Uniklinik gebracht. (ina)