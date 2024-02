Augsburg

vor 32 Min.

Autofahrer machen sich nach Unfällen aus dem Staub

Zwei Fälle von Unfallflucht in den Stadtteilen Lechhausen und Hammerschmiede beschäftigt die Polizei in Augsburg. In einem Fall ist der Sachschaden hoch.

Im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 14.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Autofahrer einen in der Schillstraße in Lechhausen geparkten Mercedes beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern, berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch, 13.30 Uhr, bis Donnerstag, 0.45 Uhr, in der Hammerschmiede. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen BMW, der auf einem Parkplatz in der Friedl-Urban-Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet unter der 0821/323-2310 um Hinweise. (jaka)

