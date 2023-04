Autotuner-Treffen an Tankstelle: Polizei verhängt Bußgelder

Rund 200 Fahrzeuge zählte die Polizei auf dem Gelände der Tankstelle im Gablinger Weg. Die Beamten zogen dabei mehrere getunte Fahrzeuge aus dem Verkehr.

Der Karfreitag ist für die Autotuner-Szene traditionell eher kein ruhiger Tag – vielerorts treffen sich die Autofans unter dem Motto "Car-Freitag". An der Total-Tankstelle im Gablinger Weg in Augsburg zählte die Polizei rund 200 Autos und etwa 400 Menschen. Weitere Fahrzeuge seien auf Parkplätzen in der Nähe abgestellt worden. Nun ziehen die Beamten Bilanz – gegen mehrere Autobesitzer werden Bußgelder verhängt.

Total-Tankstelle in Augsburg gilt seit Jahren als Treff der "Autoposer"-Szene

Die Tankstelle gilt seit Jahren als Treff der "Autoposer"-Szene. Weil die Treffen dort teils ausuferten und es auch Beschwerden wegen des Lärms gab, zeigte die Polizei am Osterwochenende dort Präsenz. Trotz der vielen Autos sei es weder auf dem Tankstellengelände noch im näheren Umfeld zu größeren Störungen gekommen, so die Polizei. Der Abend sei weitgehend friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Es seien "nur wenige" Verstöße durch überlaute Motorengeräusche festgestellt worden. Vier Autofahrer erwarte aber ein Bußgeld von mindestens 80 Euro wegen der Verursachung unnötigen Lärms. Die Beamten bemerkten bei ihren Kontrollen zudem an sechs Fahrzeugen unerlaubte technische Veränderungen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Neben folierten Seitenscheiben und Rückleuchten, konnten demnach auch technische Veränderungen an Fahrwerken, an "lichttechnischen Einrichtungen", sowie an der Abgasanlage festgestellt werden. Für die Autobesitzer heißt das nun: Neben einem Bußgeld in Höhe von mindestens 90 Euro müssen sie die technischen Mängel beseitigen, die Vorschriftsmäßigkeit ihres Fahrzeuges bei einer technischen Prüfstelle bestätigen lassen und dies bei der Zulassungsstelle entsprechend nachweisen.